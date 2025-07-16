Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість у країні

Фінляндія офіційно заборонила громадянам Російської Федерації та Республіки Білорусь купувати нерухомість у цій країні. Уряд запевняє, що це рішення спрямоване на посилення національної безпеки.

Що відомо про нову заборону Фінляндії та чому ця реформа дійсно важлива не лише для Фінляндії, розповідаємо далі у матеріалі.

Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість

З 15 липня у Фінляндії набула чинності заборона росіянам та білорусам купувати нерухоме майно. Зокрема, про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен в Х.

Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten kiinteistökauppakielto tulee tänään 15.7. 2025 voimaan Valtioneuvoston asetuksella. Tämä on tärkeä uudistus, joka oli liian kauan jätetty tekemättä. Mielestäni tarve uudistukselle on ollut jo pitkään, myös ennen Venäjän hyökkäystä… — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) July 15, 2025

За його словами, ця реформа занадто довго залишалася нереалізованою.

— Заборона на операції з нерухомістю громадянами Росії та Білорусі набула чинності 15 липня 2025 року, постановою Уряду. Це важлива реформа, яка занадто довго залишалася нездійсненою.

Я думаю, що потреба в реформах існувала давно, ще до вторгнення Росії в Україну. З якоїсь причини потреба не була визнана раніше, і підготовка законодавства не була розпочата, — написав він.

Зокрема, у 2023 році попередній уряд оцінив, що в цій реформі немає потреби.

Сам Гяккянен вже близько двох років готував заборону на операції з нерухомістю в країні для росіян та білорусів.

— Я дуже радий, що цей закон нарешті ухвалено і сьогодні набуде чинності. Він стосується зміцнення безпеки Фінляндії та підготовки до всіх видів впливу.

Нагадаємо, що раніше Латвія також заборонила купувати нерухомість громадянам РФ та Білорусі.

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