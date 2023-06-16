Ситуація в місті покращується. Останні новини Херсона про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

У ДСНС продовжують інформувати про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Ситуація в Херсоні нині покращується, адже рівень затоплення спадає.

Читай у нашому матеріалі останні новини Херсона та що відомо на цю мить.

Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: новини Херсона

Станом на ранок 16 червня на р. Дніпро у створі поста Херсон спостерігається поступове зниження рівня води. Він перебуває на рівні 1,37 м. 34 населених пункти по обидва береги річки залишаються підтопленими. На правому березі це близько 1649 будинків.

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Інша половина затоплених містечок перебувають під окупацією. Рятувальники продовжують відкачувати воду. За минулу добу вдалося викачати 22 тис. тонн води з 88 будинків та підвалів.

Усього вдалося викачати понад 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів. Для цього використали 69 мотопомп.

Учора, 15 червня, рятувальники доставили громадянам 36 тонн питної води, 13 тонн технічної та 4495 кг харчів та продуктів першої потреби.

Рятувальники доставляють питну та технічну воду постраждалому населенню у мікрорайоні Острів, також привозять ліки, продукти і речі першої потреби. В місті були розпиляні повалені дерева, щоб забезпечити проїзд техніки.

Укргідроенерго повідомляє, у створі поста Херсон продовжується стабільний спад інтенсивністю 2-5 см за годину. За добу рівень води знизився на 37 см. Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС дорівнює 13,44 м.

Проектний інститут та Укргідроенерго працюють над створенням перекриття Каховського водосховища після деокупації. Для наповнення Каховської ГЕС хоча б на метр — знадобляться місяці.

На територіях, нижчих за Каховську ГЕС, продовжується спад рівнів води на 1-10 см за годину з утриманням затоплень.

Раніше ми розповідали про забруднення після підриву Каховської ГЕС.

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