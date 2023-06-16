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Ситуація в місті покращується. Останні новини Херсона про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Червня 2023, 11:30
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: новини Херсона
Фото: Facebook

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