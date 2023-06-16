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Ситуация в городе улучшается. Последние новости Херсона о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 июня 2023, 11:30
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: новини Херсона
Фото: ГСЧС/Facebook

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