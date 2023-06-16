Ситуация в городе улучшается. Последние новости Херсона о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

В ГСЧС продолжают информировать о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Ситуация в Херсоне сейчас улучшается, ведь уровень затопления снижается.

Читай в нашем материале последние новости Херсона и что известно на этот момент.

Ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС: новости Херсона

По состоянию на утро 16 июня на р. Днепр в створе поста Херсон наблюдается постепенное снижение уровня воды. Он находится на уровне 1,37 м. 34 населенных пункта по обоим берегам реки остаются подтопленными. На правом берегу это около 1649 домов.

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Другая половина затопленных городков находится под оккупацией. Спасатели продолжают откачивать воду. За прошедшие сутки удалось выкачать 22 тыс. тонн воды из 88 домов и подвалов.

Всего удалось выкачать более 59 тыс. тонн из 245 домов и подвалов. Для этого использовали 69 мотопомп.

Вчера, 15 июня, спасатели доставили людям 36 тонн питьевой воды, 13 тонн технической и 4495 кг продуктов питания и продуктов первой необходимости.

Спасатели доставляют питьевую и техническую воду пострадавшему населению в микрорайоне Остров, также привозят лекарства, продукты и вещи первой необходимости. В городе были распилены сваленные деревья, чтобы обеспечить проезд техники.

Укргидроэнерго сообщает, что в створе поста Херсон продолжается стабильный спад интенсивностью 2-5 см в час. За сутки уровень воды снизился на 37 см. Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС равняется 13,44 м.

Проектный институт и Укргидроэнерго работают над созданием перекрытия Каховского водохранилища после деоккупации. Для наполнения Каховской ГЭС хотя бы на метр — понадобятся месяцы.

На территориях ниже Каховской ГЭС продолжается спад уровня воды на 1-10 см в час с содержанием затоплений.

Раньше мы рассказывали о загрязнениях после подрыва Каховской ГЭС.

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