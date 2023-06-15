Рівень води на Херсонщині спадає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2 метри 13 сантиметрів.

Повністю вода відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут і Бургунка. Читай, у нашому матеріалі, яка ситуація на Херсонщині та рівень затоплення області.

Ситуація у Херсоні та області сьогодні: рівень затоплення

Підтоплені близько 3 тис. житлових будинків. Протягом дня вода відійшла від близько 500 осель. Оговтується від повені і сам Херсон. У районі Корабел третій день діє посилена комендантська година.

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Затоплених вулиць майже не лишилося, однак рятувальники потребують насосів для того, щоб викачати воду з приміщень. У районі Корабел працюють комунальні служби, а ДСНС відкачує воду.

Росіяни б’ють, щойно бачать скупчення людей. Волонтери, які евакуюють людей з першого дня повені, розповідають, як росіяни щільно стріляють по людях. Волонтерська машина побита уламками вщент.

Координує роботу волонтерів Карен. Він допомагав евакуювати Київщину, вже рік — у Херсоні. Розповідає: запити на допомогу збирають через Telegram-канали.

Волонтери ризикують, адже коли вода відступить, вивозити людей та завозити їм усе необхідне буде складніше.

Сміття не дає човнам плисти, доводиться штовхати їх самотужки. Тому всі чекають відкриття дороги на острів.

Ті, хто евакуювалися, живуть у хабі в Херсоні. Люди поспіхом збиралися та тікали, в чому прокинулися. Коли повернуться додому — люди не знають.

Життя у Херсоні зупинилося. Що відбувається в місті після відходу води — детально / 3 Фотографії

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Фото: журналістка Факти ICTV Ольга Чайко