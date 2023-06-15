Украина

Жизнь в Херсоне остановилась. Что происходит в городе после отхода воды — подробно

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 15 июня 2023, 12:00

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