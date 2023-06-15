Уровень воды в Херсонской области падает. Об этом сообщили в областной военной администрации. По состоянию на 14 июня, средний уровень подтопления составляет 2 метра 13 сантиметров.

Полностью вода отошла от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка. Читай, в нашем материале, какая ситуация в Херсонской области и уровень затопления области.

Ситуация в Херсоне сегодня: уровень затопления области

Подтоплено около 3 тыс. жилых домов. В течение дня вода отошла от около 500 домов. Оправляется от наводнения и сам Херсон. В районе Корабел третий день действует усиленный комендантский час.

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Затопленных улиц почти не осталось, однако спасателям нужны насосы для того, чтобы выкачать воду из помещений. В районе Корабел работают коммунальные службы, а ГСЧС откачивает воду.

Россияне бьют, как только видят скопления людей. Волонтеры эвакуируют людей с первого дня наводнения, рассказывают, как россияне плотно стреляют по людям. Волонтерская машина полностью разбита осколками.

Координирует работу волонтеров Карен. Он помогал эвакуировать Киевскую область, уже год — в Херсоне. Рассказывает: запросы на помощь собирают через Telegram-каналы. Волонтеры рискуют. Когда вода отступит, вывозить людей и завозить им все необходимое будет сложнее.

Мусор не дает лодкам проплыть, приходится толкать их своими силами. Поэтому все ждут открытия дороги на остров.

Те, кто эвакуировался, живут в хабе в Херсоне. Люди быстро собирались и убегали, в чем проснулись. Когда вернутся домой — пока не знают.

Жизнь в Херсоне остановилась. Что происходит в городе после отхода воды — подробно / 3 Фотографии

Ранее мы рассказывали о последствиях катастрофы на Каховской ГЭС.

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Фото: журналистка Факты ICTV Ольга Чайко