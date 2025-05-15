Наріман Джелял став послом України у Туреччині: чим відомий борець за права кримців

Президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Призначення відбувалося на тлі візиту української делегації та Зеленського до Туреччини 15 травня та можливих переговорів стосовно закінчення війни. Що відомо про Джеляла — розповідаємо деталі.

Наріман Джелял — новий посол України у Туреччині: чим відомий

На призначення відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров:

— Дякуємо, пане Президенте України. Гідний вибір. Вітаємо, пане Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Наріман Джелял — кримськотатарський політик, журналіст і правозахисник. Народився 27 квітня 1980 року в місті Навої, Узбекистан, а у 1989 повернувся назад до Криму. Закінчив Одеський національний університет за спеціальністю політологія. На початку кар’єри працював журналістом у газеті Авдет і телеведучим на телеканалі ATR. Викладав історію та правознавство в Сімферопольській міжнародній школі. З 2013 року — перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Після окупації Криму у 2014 році залишився на півострові та продовжував захищав права кримських татар та українців.

Наріман фіксував порушення прав людини та відвідував судові засідання у справах, відкритих за політичним мотивом. У вересні 2021 року, після участі в саміті Кримська платформа, його затримали силовики за звинуваченням у диверсії. У 2022 році політика засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. 28 червня 2024 року Наріман Джелял разом з іншими цивільними був звільнений в рамках обміну полоненими. Я жодного дня не втрачав надії, що колись це закінчиться. Хоча внутрішньо був готовий витримати весь цей несправедливий термін, — заявив він одразу після обміну.

Нині він продовжує правозахисну та громадсько-політичну діяльність, просуває питання деокупації Криму та підтримку прав кримськотатарського народу.

У січні 2025 року звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом підтримати українських політв’язнів та мешканців Криму, які зазнають утисків на півострові.

Незабаром ми відзначатимемо День боротьби за права кримськотатарського народу. Читай, що довелося і досі доводиться переживати цьому народу через Росію.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.