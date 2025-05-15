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Наріман Джелял став послом України у Туреччині: чим відомий борець за права кримців

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Травня 2025, 14:00
наріман джелял
Фото Unsplash, Сайт президента України
Наріман Джелял став послом України у Туреччині: чим відомий борець за права кримців
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