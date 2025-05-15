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Нариман Джелял стал послом Украины в Турции: чем известен борец за права крымчан

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 мая 2025, 14:00 2 мин.
нариман джелял
Фото Unsplash, Сайт президента Украины

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