Нариман Джелял стал послом Украины в Турции: чем известен борец за права крымчан

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Назначение произошло на фоне визита украинской делегации и Зеленского в Турцию 15 мая и возможных переговоров по поводу окончания войны. Что известно о Джеляле — рассказываем детали.

Нариман Джелял — новый посол Украины в Турции: чем известен

На назначение отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров:

— Спасибо, господин Президент Украины. Достойный выбор. Поздравляем, господин Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Нариман Джелял — крымскотатарский политик, журналист и правозащитник. Родился 27 апреля 1980 года в городе Навои, Узбекистан, а в 1989 году вернулся в Крым. Окончил Одесский национальный университет по специальности политология.

В начале карьеры работал журналистом в газете Авдет и телеведущим на телеканале ATR. Преподавал историю и правоведение в Симферопольской международной школе.

С 2013 года — первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. После оккупации Крыма в 2014 году остался на полуострове и продолжал защищать права крымских татар и украинцев.

Нариман фиксировал нарушение прав человека и посещал судебные заседания по делам, открытым по политическому мотиву. В сентябре 2021 года, после участия в саммите Крымской платформы, его задержали силовики по обвинению в диверсии.

В 2022 году политика приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 28 июня 2024 года Нариман Джелял вместе с другими гражданскими был освобожден в рамках обмена пленными.

Я ни дня не терял надежды, что когда-нибудь это закончится. Хотя внутренне готов был выдержать весь этот несправедливый срок, — заявил он сразу после обмена.

Он продолжает правозащитную и общественно-политическую деятельность, продвигает вопросы деоккупации Крыма и поддержку прав крымскотатарского народа.

В январе 2025 года обратился в Совет Безопасности ООН с призывом поддержать украинских политзаключенных и жителей Крыма, которые подвергаются притеснениям на полуострове.

В скором времени мы будем отмечать День борьбы за права крымскотатарского народа. Читай, что пришлось и до сих пор приходится переживать этому народу из-за России.

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