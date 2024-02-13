Наблизили надання $60 млрд! Сенат США підтримав проект допомоги для України

Вечір 8 лютого став багатим на новини. Тоді стало відомо, що Сенат США зробив крок до надання Україні пакету допомоги. Згодом, 12 лютого Сенат Сполучених Штатів остаточно підтримав пакетний законопроект, згідно з яким передбачається виділення понад 60 млрд доларів допомоги для України.

Читай, що відомо про голосування за пакет допомоги Україні від США — далі у матеріалі.

Сенат підтримав розгляд допомоги Україні за скороченою процедурою

У лютому верхня палата американського Конгресу (Сенат) ухвалила процедурне рішення, яке дозволило розглянути законопроект про виділення додаткової фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Необхідні 60 сенаторів проголосували за розгляд за скороченою процедурою. З $95 млрд Україна мала отримати 61. Інші кошти вирішили розподілити між Тайванем та Ізраїлем.

Законопроект запропонували сенаторам після блокування розгляду угоди про посилення американського кордону, в якій було і питання України.

Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні

А вже 13 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект, що передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю, та Тайваню, зібравши більше як 60 необхідних для ухвалення голосів за під час трансляції засідання. Загалом, цей проект підтримали 70 сенаторів і 29 проголосували проти.

У рамках цього законопроекту передбачено виділення понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів Ізраїлю, 9,15 млрд доларів на гуманітарні потреби в Газі, на Західному березі річки Йордан та в Україні, а також 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню.

60 млрд доларів допомоги Україні від США розподілені на такі потреби:

19,85 млрд $ на озброєння і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;

13,8 млрд $ на закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд $ на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

7,85 млрд $ на пряму бюджетну підтримку України;

1,58 млрд $ на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

Тепер законопроект буде направлено до Палати представників США для подальшого голосування, і у разі підтримки, його має підписати президент Сполучених Штатів Джозеф Байден.

Зауважимо, що від початку року США призупинили надання Україні військової допомоги.

Раніше ми розповідали, що ЄС погодив допомогу на €50 мільярдів для України.

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