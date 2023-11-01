Що буде з гривнею у 2024? Голова Нацбанку розповів, чи витримає економіка російські обстріли

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів Вадиму Карп’яку, що Нацбанк зміг зберегти курс гривні під час війни. Результати нашої економіки вражають не лише українських експертів, а й закордонних.

Інфляція впала з 26% до 7%.

Очікується, що наступного року ми теж побачимо прогрес. Економіка до кінця року має зрости на 5%. Зараз Нацбанк працює над створенням карти відділень, які працюватимуть під час блекаутів. Її інтегрують у застосунок Дія.

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Що буде з гривнею наступного року

Нещодавно Нацбанк відмовився від фіксованого курсу. Перехід у режим керованої гнучкості не був спонтанним рішенням. Нацбанк готував передумови протягом 2023 року для цього.

До повномасштабної війни застосовували прогресивні принципи — інфляційне таргетування, плаваючий курс. Андрій Пишний переконаний, що саме ці інструменти дозволили адаптуватися до шокового стану та витримати початок повномасштабної війни, втрату третини ВВП.

Національний банк ніколи не дає жодних запевнень і прогнозів щодо розміру курсу. Він декларує принципи. Ми будемо підтримувати привабливість гривневих активів.

— Це означає, що відсоткова ставка по депозитах у гривні повинна бути в додатній площині більшою, ніж рівень інфляції. Це потрібно для того, щоб було вигідно тримати свої гривневі депозити в банках.

Пріоритетом для Нацбанку на наступний рік є забезпечення курсової стійкості.

Чи вплинуть російські обстріли на економіку України

Багато українців помітили, що росіяни давно не проводили масованих ракетних обстрілів. Очевидно, ворог накопичує ракети, і зима може бути складною. Андрій Пишний каже: Нацбанк готується до будь-якого розвитку подій.

— Атака, яку росіяни здійснювали таргетовано на критичну енергетичну інфраструктуру минулого року, навчила нас дуже багатьом речам. По-перше, дала нам підґрунтя для створення проекту Power Banking.

Він об’єднує понад 53% філій різних банків в одну загальнонаціональну мережу. У разі атак росіян на енергетичну інфраструктуру та блекауту, ці 53% філій банків працюватимуть. Це 2430 відділень. Карту банків обіцяють інтегрувати в Дію.

Якщо Нацбанк буде змушений активувати цю мережу, вона працюватиме як загальнонаціональна, незалежно від того, клієнтами якого банку ви є. Вона працюватиме як один системний банк.

Цим проектом цікавляться колеги з ЄС та просять надати їм технічну допомогу, поділитися інформацією, як працює система.

Очищення банківської системи було ефективним

За 2023 рік з ринку вивели кілька українських банків через незаконні дії та допомогу гральному бізнесу уникати податків. Очищення банківської сфери вплинуло на збільшення надходження податків до бюджету.

За дев’ять місяців 2023 року гральний бізнес України заплатив до державного бюджету України офіційно понад 6,6 млрд грн. Це у дев’ять разів більше, ніж за весь минулий рік. І в 30 разів більше, ніж за 2021 рік.

Це спільна взаємодія Нацбанку, правоохоронних органів та податкової. Вони довели необхідність гральному бізнесу функціонувати виключно в легальному полі. Банки, що були виведені з ринку, системно порушували вимоги фінансового моніторингу.

Тому Нацбанк планує і надалі працювати над тим, щоб зробити прозорими страховий ринок, ринок небанківських фінансових установ. Адже це вимоги, які висувають європейські партнери.

Чи може МВФ скоротити фінансову підтримку

МВФ є одним з найбільших донорів України зараз. Для продовження фінансової підтримки та співпраці вимагають певний перелік реформ. З ними все не так просто. На питання, чи є ризик того, що МВФ скоротить підтримку України, Андрій Пишний відповів:

— Наразі я не бачу такого ризику. У нас із МВФ дуже щільна взаємодія. Програма розширеного фінансування, яку ми здобули у квітні 2023 року, вже дозволила Україні отримати 3,5 млрд.

Якщо ми успішно пройдемо другий перегляд програми, який розпочнеться за тиждень, зможемо отримати цього року від МВФ $4,5 млрд.

Раніше ми розповідали, якою є реальна середня зарплата в Україні.

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