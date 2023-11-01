Что будет с гривной в 2024? Глава Нацбанка рассказал, выдержит ли экономика российские обстрелы

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал Вадиму Карпьяку, что Нацбанк смог удержать курс гривны во время войны. Результаты нашей экономики поражают не только украинских экспертов, но и зарубежных.

Инфляция упала с 26% до 7%.

Ожидается, что в следующем году мы тоже увидим прогресс. Экономика к концу года должна возрасти на 5%. Сейчас Нацбанк работает над созданием карты отделений, которые будут работать во время блэкаутов. Ее интегрируют в приложение Дія.

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Читай подробнее, что будет с гривной в следующем году, повлияют ли российские обстрелы на экономику страны и может ли МВФ сократить финансовую помощь Украине.

Что будет с гривной в следующем году

Недавно Нацбанк отказался от фиксированного курса. Переход в режим управляемой гибкости не был спонтанным решением. Нацбанк готовил для этого условия в 2023 году.

До полномасштабной войны применяли прогрессивные принципы — инфляционное таргетирование, плавающий курс. Андрей Пышный убежден, что именно эти инструменты позволили адаптироваться к шоковому состоянию и выдержать начало полномасштабной войны, потерю трети ВВП.

Национальный банк никогда не дает никаких заверений и прогнозов по курсу. Он декларирует принципы. Мы будем поддерживать привлекательность гривневых активов.

— Это означает, что процентная ставка по депозитам в гривне должна быть в положительной плоскости, больше уровня инфляции. Это нужно для того, чтобы выгодно было держать свои гривневые депозиты в банках.

Приоритетом для Нацбанка на следующий год является обеспечение курсовой устойчивости.

Повлияют ли российские обстрелы на экономику Украины

Многие украинцы заметили, что россияне давно не проводили массированных ракетных обстрелов. Очевидно, враг накапливает ракеты, и зима может оказаться сложной. Андрей Пышный говорит, что Нацбанк готовится к любому развитию событий.

— Атака, которую россияне осуществляли таргетированно на критическую энергетическую инфраструктуру в прошлом году, научила нас очень многим вещам. Во-первых, дала нам основу для создания проекта Power Banking.

Он объединяет более 53% филиалов разных банков в одну общенациональную сеть. В случае атак россиян на энергетическую инфраструктуру и блэкаута, эти 53% филиалов банков будут работать. Это 2430 отделений. Карту банков обещают интегрировать в Дію.

Если Нацбанк будет вынужден активировать эту сеть, она будет работать как общенациональная, независимо от того, клиентами какого банка вы являетесь. Она будет работать как один системный банк.

Этим проектом интересуются коллеги из ЕС и просят оказать им техническую помощь, поделиться информацией о том, как работает система.

Очистка банковской системы была эффективной

За 2023 год с рынка вывели несколько украинских банков из-за незаконных действий и помощи игорному бизнесу избегать налогов. Очистка банковской сферы повлияла на увеличение поступления налогов в бюджет.

За девять месяцев 2023 года игорный бизнес Украины заплатил в государственный бюджет Украины официально более 6,6 млрд грн. Это в девять раз больше, чем за прошлый год. И в 30 раз больше, чем за 2021 год.

Это взаимодействие Нацбанка, правоохранительных органов и налоговой. Они доказали необходимость игорному бизнесу функционировать исключительно в легальном поле. Выведенные с рынка банки системно нарушали требования финансового мониторинга.

Поэтому Нацбанк планирует и дальше работать над тем, чтобы сделать прозрачными страховой рынок, рынок небанковских финансовых учреждений. Это требования, которые выдвигают европейские партнеры.

Может ли МВФ сократить финансовую поддержку

МВФ является одним из самых больших доноров Украины сейчас. Для продолжения финансовой поддержки и сотрудничества, требуют определенный перечень реформ. С ними все не так-то просто. На вопрос, есть ли риск того, что МВФ сократит поддержку Украины, Андрей Пышный ответил:

— Пока я не вижу такого риска. У нас с МВФ очень плотное взаимодействие. Программа расширенного финансирования, которую мы получили в апреле 2023, уже позволила Украине получить 3,5 млрд.

Если мы успешно пройдем второй пересмотр программы, который начнется через неделю, сможем получить в этом году от МВФ $4,5 млрд.

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