Відключення світла в Україні вже сьогодні? В Укренерго назвали критичні години

Через ранковий російський обстріл української енергетичної системи, в Укренерго повідомили про можливі відключення світла по всій Україні.
Детальніше, де можливі відключення світла сьогодні, 8 травня 2024 року, далі у матеріалі.
За повідомленням Укренерго, з 18:00 до 23:00 можливі відключення електроенергії по всій Україні. Нині через бойові дії та атаку росіян на енергосистему України, є знеструмлення у девʼяти областях.
— Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські Шахеди пошкодили обладнання одного з об’єктів Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами, — додали в Укренерго.
Там також закликали максимально обмежити використання електроенергії задля розвантаження системи з 18:00 до 23:00.
Там також закликали максимально обмежити використання електроенергії задля розвантаження системи з 18:00 до 23:00.
— Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям.
Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго, — наголосили там.
Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі.
В Укренерго зазначили, що особливо важка ситуація очікується сьогодні саме з 18:00 до 23:00 години. Задля подолання складнощів, Укренерго залучає імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи: Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.
З повідомлення Укренерго також стало відомо, що наразі по Україні через обстріл знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.
Через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.
Через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.
З інших причин знеструмлені 411 населених пунктів.
Востаннє Росія атакувала українську енергосистему у квітні та березні. Про наслідки для нашої енергосистеми, ми розповідали в іншому матеріалі.
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