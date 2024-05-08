Відключення світла в Україні вже сьогодні? В Укренерго назвали критичні години

Через ранковий російський обстріл української енергетичної системи, в Укренерго повідомили про можливі відключення світла по всій Україні.

Детальніше, де можливі відключення світла сьогодні, 8 травня 2024 року, далі у матеріалі.

Відключення світла 8 травня: де будуть

За повідомленням Укренерго, з 18:00 до 23:00 можливі відключення електроенергії по всій Україні. Нині через бойові дії та атаку росіян на енергосистему України, є знеструмлення у девʼяти областях.

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— Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські Шахеди пошкодили обладнання одного з об’єктів Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами, — додали в Укренерго.

Там також закликали максимально обмежити використання електроенергії задля розвантаження системи з 18:00 до 23:00.

— Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям.

Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго, — наголосили там.

Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі.

В Укренерго зазначили, що особливо важка ситуація очікується сьогодні саме з 18:00 до 23:00 години. Задля подолання складнощів, Укренерго залучає імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи: Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Відключення світла: в яких областях знеструмлення

З повідомлення Укренерго також стало відомо, що наразі по Україні через обстріл знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.

Через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

З інших причин знеструмлені 411 населених пунктів.

Востаннє Росія атакувала українську енергосистему у квітні та березні. Про наслідки для нашої енергосистеми, ми розповідали в іншому матеріалі.

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