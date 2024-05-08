Отключение света в Украине сегодня? В Укрэнерго назвали критические часы

Из-за утреннего российского обстрела украинской энергетической системы, в Укрэнерго сообщили о возможных отключениях света по всей Украине.

Детальнее, где возможны отключения света сегодня, 8 мая 2024 года, далее в материале.

Отключение света 8 мая: где будут

По сообщению Укрэнерго, с 18:00 до 23:00 возможны отключения электроэнергии по всей Украине. Сейчас из-за боевых действий и атаки россиян на энергосистему Украины есть обесточивание в девяти областях.

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— Повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также российские Шахеды повредили оборудование одного из объектов Укрэнерго в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены по резервным схемам, — добавили в Укрэнерго.

Там также призвали максимально ограничить использование электроэнергии для разгрузки системы с 18:00 до 23:00.

— Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям.

Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго, — отметили там.

Причина — дефицит электроэнергии в энергосистеме.

В Укрэнерго отметили, что особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня именно с 18:00 до 23:00. Для преодоления сложностей Укрэнерго привлекает импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы: Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Отключение света: в каких областях обесточивание

Из сообщения Укрэнерго также стало известно, что сейчас без света по Украине из-за обстрелов населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях.

Из-за непогоды на утро обесточен 31 населенный пункт в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях. По другим причинам обесточены 411 населенных пунктов.

В последний раз Россия атаковала украинскую энергосистему в апреле и марте. О последствиях для нашей энергосистемы мы рассказывали в другом материале.

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