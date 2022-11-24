Коворкинги Киева: где работать, когда нет света

В столице ситуация со светом очень сложная. После вчерашних ракетных атак на энергосистему Украины 70% Киева до сих пор остается без электричества. Как работать, если нет света? На помощь придут коворкинги в Киеве.

Центры, где могут работать одновременно много людей, за плату дают тебе рабочее место, стабильный интернет и свет, а вдобавок — можешь полакомиться снеками и напитками. Вікна-новини собрали список коворкингов в Киеве, чтобы ты не испытывал(-а) неудобств из-за отключения электроэнергии.

Коворкинги Киева

Anthill Space

Это удобное и красивое место, созданное для работы! Коворкинг находится по адресу улица Николая Василенко, 7. Центр предлагает воспользоваться одним из шести тарифных пакетов по аренде рабочего места в офисе.

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К примеру, за 4000 грн в месяц ты получишь удобное место в офисе коворкинга и доступ в комнату переговоров. А за 300 грн в день ты получишь любое удобное место для работы с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

Также здесь всегда есть интернет и электроэнергия, доступ к кухне и зоне отдыха.

Арендовать место можно по телефону, указанному на сайте коворкинга.

Смартворкинг Сад

Это один из самых красивых коворкингов в Киеве. Находится в нескольких минутах от станции метро Шулявская, по адресу улица Марии Капнист, 2.

Арендовать опен-спейс для одного человека можно всего за 300 грн на весь рабочий день и 250 в выходной день.

Узнать все детали аренды и возможные тарифные пакеты можно на сайте коворкинга.

Creative State

Creative State of Arsenal 2 находится в гигантском ангаре завода Арсенал — в самом центре Киева, через дорогу от станции метро Арсенальная.

Локация рассчитана на 450 резидентов. Это двухэтажное здание, где на первом этаже находятся офисы с уникальным форматом Bussines Suite. На втором этаже есть бар, большой лаунж и зона Hot Desk с мансардными окнами. На этаже расположены частные офисы, большая кухня, душевые.

Коворкинг предлагает пакетные предложения от $270 в месяц за рабочее место. А если тебе срочно нужно рабочее место — можешь без бронирования прийти в HOT DESK за $300.

Забронировать место можно по ссылке.

Кооператив

Коворкинг предлагает частные офисы для команд и рабочие места для фрилансеров, комнаты для встреч и телефонные переговоры. Здесь также всегда есть интернет и свет.

Офис находится по адресу улица Сечевых Стрельцов, 23А. Абонемент в десять посещений коворкинга в течение двух месяцев можно забронировать за $200.

За всеми деталями следует обращаться к работникам коворкинга.

Zelenka

Это место для тех, кто не может оставить детей дома. Кроме офисного пространства, здесь есть зона для детских игр. Час проведения времени с ребенком работников коворкинга обойдется в 150 грн, абонемент на 10 часов в коворкинге — 800 грн.

Коворкинг находится возле станции метро Золотые Ворота, по улице Ярославов Вал, 11/1.

Арендовать пространство можно по ссылке.

Tceh

Офисы коворкинга находятся по всему Киеву. Найти удобное место для работы можно по адресам:

улица Кирилловская, 15, возле станции метро Контрактовая площадь;

улица Пимоненко, 13, возле станции метро Лукьяновская;

Ярославский переулок, 1/3, возле станции метро Контрактовая площадь;

улица Ярославов Вал, 18, возле станции метро Золотые ворота.

Минимальный тариф можно забронировать не менее чем на 40 часов работы в коворкинге. Первый месяц аренды будет со скидкой 50%.

Офисы можно забронировать от 3500 грн. Обо всех деталях можно поговорить с работниками коворкинга.

А куда пойти работать львовянам, если исчез свет, мы писали в другом материале.

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