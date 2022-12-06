В поисках света: украинцы создали сайт, который поможет найти место для работы при выключении электроэнергии

Украинцы продолжают поражать мир своей стойкостью перед неурядицами и умениями приспособиться к любой ситуации. Если у нас отнимают привычный источник света, то мы идем искать альтернативный.

Однако иногда на такие поиски может уйти много часов или денег. Чтобы решить эту проблему, специалисты украинской компании Cody Ukraine создали сайт под названием Svitlospot.

Он работает достаточно легко, поскольку имеет за цель выполнять простые функции — показывать ближайшие места, где можно работать со светом и интернетом. Нужно только выбрать город и свой район.

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В настоящее время доступны такие города: Киев, Одесса, Днепр, Львов, Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Вышгород и Буштыно.

Что можно узнать на сайте Svitlospot

Сейчас на сайте можно увидеть не только место, где можно поработать, но и количество мест в нем, цену входа, наличие ресторана, укрытия и генератора. Также разработчики указали часы работы всех мест.

Однако, если ты видишь, что твоего города пока нет в этом списке, то не стоит расстраиваться. Создатели сайта планируют расширить его, а также добавлять новые места в указанных населенных пунктах.

В то же время владельцы бизнесов, которые готовы приютить у себя в офисе ищущих свет работников, могут заполнить заявку по ссылке и попасть тоже в список.

В столице ситуация со светом очень сложная. После очередных ракетных атак на энергосистему Украины столица часто остается без электричества. Как работать, если нет света? На помощь придут коворкинги в Киеве.

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