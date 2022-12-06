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У пошуках світла: українці створили сайт, який допоможе знайти місце для роботи під час виключень електроенергії

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Грудня 2022, 09:00
сайт для пошуку місця для роботи
Фото: Unsplash

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