У пошуках світла: українці створили сайт, який допоможе знайти місце для роботи під час виключень електроенергії

Українці продовжують вражати світ своєю стійкістю перед негараздами та вміннями пристосуватись до будь-якої ситуації. Якщо у нас забирають звичне джерело світла, то ми йдемо шукати альтернативне

Проте часом на такі пошуки може піти чимало годин або грошей. Щоб розв’язувати цю проблему, фахівці української компанії Cody Ukraine створили сайт під назвою Svitlospot.

Він працює досить легко, оскільки має на меті виконувати прості функції — показувати найближчі місця, де можна працювати зі світлом та інтернетом. Потрібно лише вибрати місто та свій район.

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Наразі доступні такі міста: Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вишгород і Буштино.

Що можна дізнатись на сайті Svitlospot

Наразі на сайті можна побачити не лише місце, де можна попрацювати, але й кількість місць у ньому, ціну за вхід, наявність ресторану, укриття та генератора. Також розробники зазначили години роботи усіх місць.

Проте якщо ти бачиш, що твого міста поки немає у цьому списку, то не варто засмучуватись. Творці сайту планують розширити його, а також додавати нові місця вже у зазначених населених пунктах.

Водночас власники бізнесів, які готові прихистити у себе в офісі працівників, які шукають світло, можуть заповнити заявку за посиланням та потрапити теж у список.

У столиці ситуація зі світлом украй складна. Після чергових ракетних атак на енергосистему України, столиця часто лишається без електрики. Як працювати, якщо немає світла? На допомогу прийдуть коворкінги у Києві.

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