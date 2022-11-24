Коворкінги Києва: де працювати, коли немає світла

У столиці ситуація зі світлом украй складна. Після вчорашніх ракетних атак на енергосистему України 70% Києва й досі залишається без електрики. Як працювати, якщо немає світла? На допомогу прийдуть коворкінги у Києві.

Центри, де можуть працювати одночасно багато людей, за плату дають тобі робоче місце, стабільний інтернет та світло, а на додачу можеш поласувати снеками та напоями. Вікна-новини зібрали список коворкінгів у Києві, щоб ти не відчував(-ла) незручностей через відключення електроенергії.

Коворкінги Києва

Anthill Space

Це зручне та красиве місце створене для роботи! Коворкінг розташований за адресою вулиця Миколи Василенка, 7. Центр пропонує скористатися одним із шести тарифних пакетів на оренду робочого місця в офісі.

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Наприклад, за 4000 грн на місяць ти отримаєш зручне місце в офісі коворкінгу та доступ до кімнати перемовин. А за 300 грн у день ти отримаєш будь-яке зручне місце для роботи з 09:00 до 18:00 у робочі дні.

Також тут завжди є інтернет та електроенергія, доступ до кухні та зони відпочинку.

Орендувати місце можна за телефоном, вказаним на сайті коворкінгу.

Смартворкінг Сад

Це один із найкрасивіших коворкінгів у Києві. Розташований за кілька хвилин від станції метро Шулявська, за адресою вулиця Марії Капніст, 2.

Орендувати опен-спейс для однієї людини можна всього за 300 грн на весь робочий день та за 250 у вихідний день.

Дізнатися всі деталі оренди та можливі тарифні пакети можна на сайті коворкінгу.

Creative State

Creative State of Arsenal 2 розташований у гігантському ангарі заводу Арсенал — в самому центрі Києва, через дорогу від станції метро Арсенальна.

Локація розрахована на 450 резидентів. Це двоповерхова будівля, де на першому поверсі розміщені офіси з унікальним форматом Bussines Suite. На другому поверсі є бар, великий лаунж та зона Hot Desk з мансардними вікнами. На поверсі розташовані також приватні офіси, велика кухня, душові.

Коворкінг пропонує пакетні пропозиції від $270 на місяць за робоче місце. А якщо тобі терміново потрібне робоче місце — можеш без бронювання прийти до HOT DESK за $300.

Забронювати місце можна за посиланням.

Kooperativ

Коворкінг пропонує приватні офіси для команд і робочі місця для фрилансерів, кімнати для зустрічей та місця для телефонних переговорів. Тут також завжди є інтернет та світло.

Офіс розташований за адресою вулиця Січових Стрільців, 23А. Абонемент на десять відвідувань коворкінгу протягом двох місяців можна забронювати за $200.

За усіма деталями варто звертатися до працівників коворкінгу.

Zelenka

Це місце для тих, хто не може залишити дітей удома. Окрім офісного простору, тут є зона для ігор дітлахів. Година проведення часу з дитиною працівників коворкінгу коштуватиме 150 грн, абонемент на 10 годин у коворкінгу — 800 грн.

Коворкінг розташований біля станції метро Золоті Ворота, на вулиці Ярославів Вал, 11/1.

Орендувати простір можна за посиланням.

Tceh

Офіси коворкінгу розміщені по всьому Києву. Знайти зручне місце для роботи можна за адресами:

вулиця Кирилівська, 15, біля станції метро Контрактова площа;

вулиця Пимоненка, 13, біля станції метро Лук’янівська;

Ярославський провулок, 1/3, біля станції метро Контрактова площа;

вулиця Ярославів Вал, 18, біля станції метро Золоті ворота.

Мінімальний тариф можна забронювати не менше ніж на 40 годин роботи в коворкінгу. Перший місяць оренди буде з 50% знижкою.

Офіси можна бронювати від 3500 грн. Про усі деталі можна поговорити з працівниками коворкінгу.

А куди піти працювати львів’янам, якщо зникло світло, ми писали в іншому матеріалі.

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