Вибухи у Києві сьогодні: що відомо про прильоти у столиці

Ранком понеділка, 19 грудня, пролунали вибухи у столиці. Очільник міста Віталій Кличко підтвердив прильоти у Києві сьогодні.

Читай, що відомо про атаку на Київ станом на цю мить.

Київ: вибухи сьогодні

Мешканці столиці повідомляли про вибухи у Києві сьогодні вранці, на День святого Миколая.

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О шостій ранку Віталій Кличко підтвердив: кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Попередньо, минулося без жертв та потерпілих. На місці прильотів у Києві працюють рятувальники та медики.

У Київській міській військовій адміністрації тим часом повідомили:

Столиця витримала кілька хвиль атак іранських Shahed.

Загалом над Києвом було зафіксовано понад 20 ворожих безпілотників. Силам ППО вдалося збити 15 із них.

Утім, внаслідок атаки на Київ пошкоджено об‘єкти критичної інфраструктури. Енергетики й тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з опаленням та світлом.

Більше подробиць столична влада обіцяє повідомити пізніше.

Обстріл Києва: наслідки

У ДТЕК вже повідомили, що через пошкодження об’єктів у Києві вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють.

Нагадаємо, минулого тижня російські військові атакували столицю 14 грудня. Тоді по Києву випустили близько десяти іранських дронів-камікадзе Shahed.

А вже за два дні стався масштабний ракетний обстріл України. По Києву тоді ворог випустив понад 40 ракет, 37 з яких збили наші сили ППО. Про подробиці цієї атаки на Київ читай за посиланням.