Взрывы в Киеве сегодня: что известно про прилеты в столице

Утром понедельника, 19 декабря, прогремели взрывы в столице. Мэр города Виталий Кличко подтвердил прилеты в Киеве сегодня.

Читай, что известно про атаку на Киев по состоянию на этот момент.

Киев: взрывы сегодня

Жители столицы сообщали про взрывы в Киеве сегодня утром, в День святого Николая.

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В шесть утра Виталий Кличко подтвердил: несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На месте прилетов в Киеве работают спасатели и медики.

Позже стало известно, что в результате атаки на Киев повреждены объекты критической инфраструктуры.

Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с отоплением и светом.

Больше подробностей столичная власть обещает сообщить позже.

Обстрел Киева: последствия

В ДТЭК уже сообщили, что из-за повреждений объектов в Киеве вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений временно не действуют.

Напомним, на прошлой неделе российские военные атаковали столицу 14 декабря. Тогда по Киеву выпустили около десяти иранских дронов-камикадзе Shahed.

А уже через два дня произошел масштабный ракетный обстрел Украины. По Киеву россияне выпустили более 40 ракет, 37 из которых сбили наши силы ПВО. Подробнее про эту атаку на Киев читай по ссылке.

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