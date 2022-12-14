Киев атакован дронами-камикадзе! Что известно о взрывах в столице сегодня

Взрывы в Киеве раздались утром 14 декабря. Первый был слышен примерно в 6:26. По предварительной информации, было запущено около десяти иранских дронов-камикадзе Shahed.

Одновременно с этим было слышно, как работает противовоздушная оборона.

Глава города Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе Киева сегодня.

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Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже, — сообщил Виталий Кличко относительно российской атаки на Киев.

Позже мэр добавил, что в Киевской области и над столицей ПВО сбила в общей сложности уже десять дронов-шахедов.

Это подтвердили и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Ударные БпЛА летят по направлению к восточному побережью Азовского моря. Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов, — говорится в сообщении.

В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами уже уничтожены десять шахедов противника, пишут в Воздушных силах ВСУ.

А заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице были повреждены два админздания, а также частный дом в селе Вишневое.

В городе и области с 5:55 продолжается воздушная тревога. Также сирена работает в Житомирской и Луганской областях и на территории временно оккупированного Крыма.

Призываем всех быть в укрытиях и соблюдать правило двух стен.

Не снимайте последствия взрывов в Киеве и берегите себя.

А мы напоминаем, как спастись при атаке дронами дома и на улице. Читай в нашем материале.