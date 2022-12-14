Украина

Киев атакован дронами-камикадзе! Что известно о взрывах в столице сегодня

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 14 декабря 2022, 07:41
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