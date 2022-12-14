Київ атаковано дронами-камікадзе! Що відомо про вибухи у столиці сьогодні

Вибухи у Києві пролунали вранці 14 грудня. Перший було чути приблизно о 6:26. За попередньою інформацією, було запущено близько десяти іранських дронів-камікадзе Shahed.
Одночасно з цим було чутно, як працює протиповітряна оборона.
Очільник міста Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі Києва сьогодні.
Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше — згодом, — повідомив Віталій Кличко щодо російської атаки на Київ.
Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше — згодом, — повідомив Віталій Кличко щодо російської атаки на Київ.
Пізніше мер додав, що у Київській області та над столицею ППО збила загалом уже десять дронів-шахедів.
Це підтвердили і Повітряні сили Збройних сил України.
14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів, — йдеться у повідомленні.
14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів, — йдеться у повідомленні.
Наразі зенітні ракетні підрозділи та інші вогневі засоби уже знищили десять шахедів противника, пишуть у Повітряних силах ЗС.
Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що дронів було тринадцять, і, за попередньою інформацію, всі вони збиті українськими системами ППО.
А заступник Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область у столиці було пошкоджено дві адмінбудівлі, а також приватний будинок у селі Вишневе.
Фото: Кирило Тимошенко
Не знімайте наслідки вибухів у Києві та бережіть себе.
А ми нагадуємо, як врятуватися під час атаки дронами вдома та на вулиці. Читай у нашому матеріалі.