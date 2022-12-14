Київ атаковано дронами-камікадзе! Що відомо про вибухи у столиці сьогодні

Вибухи у Києві пролунали вранці 14 грудня. Перший було чути приблизно о 6:26. За попередньою інформацією, було запущено близько десяти іранських дронів-камікадзе Shahed.

Одночасно з цим було чутно, як працює протиповітряна оборона.

Очільник міста Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі Києва сьогодні.

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Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше — згодом, — повідомив Віталій Кличко щодо російської атаки на Київ.

Пізніше мер додав, що у Київській області та над столицею ППО збила загалом уже десять дронів-шахедів.

Це підтвердили і Повітряні сили Збройних сил України.

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів, — йдеться у повідомленні.

Наразі зенітні ракетні підрозділи та інші вогневі засоби уже знищили десять шахедів противника, пишуть у Повітряних силах ЗС.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що дронів було тринадцять, і, за попередньою інформацію, всі вони збиті українськими системами ППО.

А заступник Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область у столиці було пошкоджено дві адмінбудівлі, а також приватний будинок у селі Вишневе.

Не знімайте наслідки вибухів у Києві та бережіть себе.

А ми нагадуємо, як врятуватися під час атаки дронами вдома та на вулиці. Читай у нашому матеріалі.