Включи свет в душе! Почему отключение электроэнергии влияет на настроение и как с этим справиться

Каждый день полномасштабной войны приносит украинцам новые вызовы. Так, после массированных вражеских ракетных атак на энергетические объекты Украины нам приходится привыкать долго сидеть без света.

Кто-то остается без электричества всего на несколько часов, а кому-то приходится придумывать, как выжить без необходимого не одни сутки. И хотя мы остаемся верны своей вере в победу над тьмой, но со временем нашей психике становится все труднее выдерживать все испытания.

Поэтому, чтобы каждая реакция на очередное отключение света не становилась отдельной дополнительной проблемой в нашей и без того непростой обыденности, психолог по когнитивно-поведенческой терапии Лилия Ягодка рассказала изданию WoMo, почему мы так реагируем на отсутствие света и как с этим справиться.

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Почему отключение света влияет на настроение человека

Лилия Ягодка уверена, что все блага, такие как свет или вода, были признаком контролируемости своей жизни. Конечно, мы понимали, что в стране идет война, но чувство безопасности все же сохранялось на уровне собственного дома. Поэтому сейчас это ощущается очень резко.

Блэкаут — это тотальная потеря контроля. Мы боимся, потому что не можем контролировать эту ситуацию, потому что время возобновления подачи света, воды, газа от нас не зависит.

Из-за такого положения вещей у кого-то могут даже возникать панические атомы, поскольку обуздать чувство тревоги и ураган мыслей становится все труднее. Кроме того, нагрузка как на нервную систему, так и на организм в целом увеличивается, а мы не знаем, когда это точно закончится.

Например, из-за отключения света кому-то приходится бегать весь день и искать источник электроэнергии, чтобы сделать свою работу вовремя. А иногда необходимо задерживаться в свободное время ночью или на выходных.

Постоянная потребность искать решения новых проблем истощает наш мозг и нервную систему, а пробежки на неизвестное расстояние еще и отнимают физические силы. Отсюда и все отрицательные реакции на отключение света.

Как справиться с тревогой из-за отсутствия света

Блэкаут — это второе испытание после локдауна.

Хотя мы и можем теперь выходить на улицу и видеться с другими людьми, но отключения света часто нарушают привычное течение жизни. Поэтому необходимо искать возможности, как справиться со всей нестабильностью, свалившейся нам на плечи.

Если говорить о работе, сначала необходимо взять на себя ответственность за свой комфорт. Конечно, работодатель должен обеспечить условия труда, но не следует ожидать, что об этом догадаются.

Лучше обсудить с руководителем, какой выход из ситуации ты видишь. Возможно, у тебя будут свои идеи, которые ты сможешь предложить ему. В этом вопросе важен диалог. Однако нужно также понять для себя собственные границы.

Например, психологи советует обсудить вопрос компенсации средств, которые тратятся на поиски нового рабочего места — плата за коворкинг, бензин, проезд или даже заказ в заведении. Некоторые работодатели готовы идти навстречу своим работникам, которым такие расходы стали достаточно ощутимы.

Как подготовить свой дом и семью к отключению света

Довольно простой вопрос, поскольку мы уже все, кажется, успели ощутить на себе тонкости жизни без света. Однако важно не обольщаться, что это было в последний раз. Лучше — подготовиться на всякий случай к следующему отключению.

Если в семье есть дети, то с ними следует поговорить и объяснить, почему исчезает свет. Это важно, чтобы у них тоже снизился уровень стресса и появилось понимание, как с ним справиться.

Объясни, что наши энергетики и все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы свести к минимуму последствия вражеских обстрелов. А наша задача — быть готовыми, сохранять спокойствие и верить в них и ВСУ.

А дома следует подготовить все вещи, которые могут понадобиться при отключении света. Это могут быть фонарики, свечи, павербанки, гирлянды на батарейках.

Также можно подобрать несколько вариантов развлечений, чтобы не унывать в темноте. Книги, настольные игры, загруженные фильмы и мультфильмы — что угодно, что поможет не обращать лишний раз внимание на отсутствие света.

Кроме того, ради собственного спокойствия можно объединить силы со своей семьей, друзьями или коллегами. К примеру, можно договориться с родными, кто и в какой день будет сидеть с детьми, если тебе нужно будет работать. И наоборот, важно не забывать поддерживать и своих близких.

Успокаивающая практика Четыре элемента

Если все удалось сделать, а тревога и стресс никуда не исчезли, то стоит попытаться выполнить упражнение, которое называется Четыре элемента. Она предполагает, что человек сможет вернуть себе контроль над собственными эмоциями в несколько этапов.

Первый элемент — воздух. Сначала необходимо нормализовать диафрагмальное дыхание. Для этого положи руку на живот и начни медленно вдыхать и выдыхать воздух, считая от одного до пяти. Важно, чтобы кислород наполнил тело от живота и до верхней части легких. В конце вдоха следует задержать дыхание на две секунды.

В процессе считай от одного до пяти. На две секунды задержи дыхание в верхней точке и сделай глубокий выдох, считая от одного до пяти.

Когда выдыхаешь, исчезает напряжение. Потому что во время тревожности дыхание поверхностное, а нам нужно глубокое.

Второй элемент — земля. Необходимо встать у стены или сесть в кресло, чтобы ощутить опору под собой. После чего необходимо проследить за своими ощущениями и попытаться расслабить мышцы.

Третий элемент — вода. Может помочь даже глоток чистой воды, поскольку во время этого процесса активизируется работа симпатической и парасимпатической системы. А если говорить проще, то после глотка пройдет определенное напряжение в челюсти.

Четвертый элемент — огонь. Здесь не нужно жечь свечи или еще что-то. На этом этапе упражнения необходимо лишь упомянуть приятные и тёплые моменты своей жизни. Подумать о том, что уже сейчас есть — дом, семья, работа. Это уже очень много, и это здорово.

И дай себе свет в душе.

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