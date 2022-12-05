Психология

Включи свет в душе! Почему отключение электроэнергии влияет на настроение и как с этим справиться

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 декабря 2022, 17:00
відключення світла
Фото: Pexels

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