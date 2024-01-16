Всесвітній економічний форум 2024: чотири пріоритетні питання Давосу та мирний план Зеленського — чого чекати

Учора, 15 січня, у швейцарському місті Давос розпочався Всесвітній економічний форум. Цьогорічна тема форуму — Відновлення довіри. Про це повідомляють на сайті World Economic Forum.

Це вже 54 щорічна зустріч, що триватиме до 19 січня. Туди з’їдуться більше ніж 300 громадських діячів, серед яких будуть присутні понад 60 глав держав та урядів.

Хто представляє Україну на Всесвітньому економічному форумі

Від України на форум поїхав президент Володимир Зеленський.

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15 січня відбулася спільна прес-конференція президента України Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амхерд.

Під час заходу Зеленський представив мирний план, який буде офіційно оголошено на майбутньому форумі в Давосі. Він також висловив сподівання на участь і підтримку представників країн, що засуджують дії Росії на території України та готові сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

У прес-службі президента України повідомили, що Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили поточну військову ситуацію.

Президент України проінформував про нещодавні інтенсивні російські атаки на українські міста та населені пункти. Зеленський також акцентував на необхідності зміцнення українських засобів протиповітряної оборони.

Зеленський та Столтенберг також обговорили додаткові оборонні потреби України.

Вони відмітили важливість підписання двосторонньої Угоди про безпекове співробітництво між Україною та Великою Британією, що входить у рамки Спільної декларації G7, прийнятої на крайньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Також відомо, що президент України виступав на форумі 16 січня.

Які теми обговорюватимуть

Основні питання, які будуть в центрі уваги, включають ситуацію на Близькому Сході, війну в Україні та новітні досягнення в області штучного інтелекту.

Програма форуму складатиметься з чотирьох пріоритетних питань:

досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі;

створення зростання та робочих місць для нової ери;

штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства;

довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії.

— Потужна цього року делегація України на Давоському форумі. На жаль, мушу констатувати, що програма більше сконцентрована на штучному інтелекті, екології.

Питання безпеки, війни в Україні помітно відійшло на задній план. І українська делегація зараз усіма силами намагається повернути цей порядок денний. Тому що здається, що людей більше цікавить Chat GPT, ніж війна і як перемогти Росію, — коментує ведучий телемарафону Єдині новини Вадим Карп’як, який зараз перебуває в Давосі.

Всесвітній економічний форум: хто бере участь

Серед учасників форуму цього року — понад 300 видатних громадських лідерів, включаючи понад 60 керівників держав та урядів. До них належать: прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, президент Франції Еммануель Макрон, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Республіки Корея Хан Дак Су, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент Польщі Анджей Дуда та інші.

Також на форумі очікують держсекретаря США Ентоні Блінкена, радника з національної безпеки Джейка Саллівана, а також членів Сенату та Палати представників Конгресу США.

691 день, що визначає твоє майбутнє

В рамках економічного форуму в Давосі, Український дім представляє виставку під назвою 691 день, що визначає твоє майбутнє — 691 Days Deciding Your Tomorrow.

Всесвітній економічний форум 2024: чотири пріоритетні питання Давосу та мирний план Зеленського — чого чекати / 6 Фотографій

Ця виставка є збіркою відеороликів з TikTok, створених українцями у їхньому повсякденному житті, демонструючи, що життя в країні продовжується попри війну. Про це повідомляє Reuters.

Організація виставки була здійснена Українським домом в Давосі спільно з Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre, у партнерстві з Офісом президента України.

Авторка фото: Директорка PR новин СЛМ Новини Олександра Батій

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