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Теоретичний іспит для посвідчення водія без навчання в автошколі: як працює нововведення МВС

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Травня 2024, 10:45
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Фото: Pexels

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