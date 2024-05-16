Теоретичний іспит для посвідчення водія без навчання в автошколі: як працює нововведення МВС

Щоб отримати посвідчення водія, треба вивчити теорію та опанувати водіння на практиці. Спершу майбутні водії вивчають теорію та складають іспит, потім вчаться їздити та складають іспит з водіння.

Раніше теоретичний іспит для отримання посвідчення водія складався після навчання в автошколі. Але тепер Кабінет Міністрів України затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Теоретичний іспит без навчання в автошколі: що відомо

За словами Клименка, майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

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— Такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку 2023 року. Щоб скласти теоретичний іспит, необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП, — пояснив міністр.

Він додав, що ці нововведення стосуються і проекту Автошколи для осіб з інвалідністю, який реалізується, зокрема для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

Як скласти теоретичний іспит для посвідчення водія

Насамперед майбутньому водію треба зробити медичну довідку, в якій буде вказано, що людина може кермувати. Потім потрібно взяти талон на здачу теоретичного іспиту, це можна зробити онлайн або офлайн. Прийти у сервісний центр на вказаний час.

Можна прийти трішки раніше, щоб сплатити квитанцію за здачу іспиту. Коли на моніторі з’явиться твій номер талона, треба з документами (паспорт та витяг з про місце реєстрації, якщо в тебе ID-картка) підійти до вказаного віконця. Не забудь про ручку. Потім чекати, коли тебе покличуть до кабінету, де проходитиме іспит. Теоретичний іспит триває 20 хвилин, допускається лише дві помилки.

Зараз змінилися правила, щоб отримати водійське посвідчення. Раніше ми розповідали, як отримати посвідчення водія в Україні 2023.

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