Для тебе Новини

Януковича засудили на 15 років позбавлення волі — деталі вироку суду

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 20 Січня 2026, 13:35 2 хв.
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь