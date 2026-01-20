Януковича засудили на 15 років позбавлення волі — деталі вироку суду

Вищий антикорупційний суд, як повідомляє САП, 20 січня 2026 року оголосив обвинувальний вирок колишньому Президенту України Віктору Януковичу, засудивши його до 15 років позбавлення волі за незаконне заволодіння 17,5 гектарами земель лісового фонду на Київщині.

За угіддя Сухолуччя — 15 років: Януковичу оголошено вирок

Йдеться про ділянку на території Сухолуцької сільради орієнтовною вартістю понад 22 мільйони гривень, якою екс-президент заволодів у 2007 році, обіймаючи на той час посаду Прем’єр-міністра.

Окрім основного терміну ув’язнення, суд призначив конфіскацію всього належного йому майна та позбавив права обіймати державні посади протягом трьох років. Спільника колишнього очільника держави також визнали винним, проте звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

За даними суду, злочинна схема полягала в ініціюванні рішень, що призвели до вилучення земель Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства з державної власності. Для реалізації наміру залучалися підставні особи, які зверталися до Київської облдержадміністрації із заявами на виділення ділянок площею до 1 гектара, після чого змінювали їхнє цільове призначення для подальшої передачі підконтрольній екс-президенту фірмі.

Протягом 2009–2011 років на цій території було збудовано готельно-ресторанний комплекс для особистих потреб політика. Розслідування справи тривало з 2014 року різними підрозділами прокуратури та правоохоронних органів, а у 2019 році її остаточно передали до САП та НАБУ.

Оскільки всі обвинувачені наразі перебувають у розшуку, судовий процес проходив у спеціальному форматі in absentia, а сам вирок набуде чинності через тридцять днів, якщо не буде подано апеляцію.

