Для тебе Новини

Обшуки в мерії Дніпра 20 січня: заява Філатова та офіційна позиція Нацполіції

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Січня 2026, 12:03 3 хв.
Обшуки у Філатова
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь