Обшуки в мерії Дніпра 20 січня: заява Філатова та офіційна позиція Нацполіції

Ранок 20 січня у Дніпрі розпочався не лише з ліквідації наслідків російської атаки, а й з активних слідчих дій у будівлі міської ради. Поки енергетики та комунальники намагалися повернути тепло у сотні будинків після пошкодження великої котельні, правоохоронці розпочали вилучення документів.

Обшуки в мерії Дніпра: за що правоохоронці завітали до комунальників

За офіційною інформацією Національної поліції, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів. Йдеться про гроші, виділені на збір, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

— У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться низка обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей, —йдеться в повідомленні.

Згідно з ухвалою суду, правоохоронці працюють не лише в Дніпрі. Силовики перевіряють офіси, адреси проживання фігурантів та самі полігони твердих побутових відходів. Мета — вилучення документації, що може підтвердити махінації з бюджетом.

Обшук у Філатова 20 січня: заява мера

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив візит силовиків і виступив із жорсткою критикою на їхню адресу. Його обурення викликав насамперед час проведення операції — одразу після нічного ракетно-дронового удару, який залишив значну частину міста без опалення.

Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра? У мене є питання до керівництва держави. Закінчуйте мову про єдність нації, незламність та переформатування влади, доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100 відсотків поводяться, як пʼята колона, — заявив Філатов.

Мер пояснив, що формальним приводом для візиту силовиків стали претензії екологічного характеру. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Міський голова зазначив, що замість координації роботи комунальників та тепловиків він змушений витрачати час на юристів.

Він також запропонував радикальне рішення:

Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами, та хай вони керують та несуть повну відповідальність.

Обшуки в мерії Дніпра 20 січня: офіційні результати слідчих дій

У Нацполіції наголошують, що один із обшуків проводиться безпосередньо у приміщенні комунального підприємства (КП) Дніпровської міської ради. Правоохоронці запевняють, що діють виключно в межах закону та за погодженням з прокуратурою.

Наразі слідство триває. Силовики обіцяють надати детальнішу інформацію про обсяги викрадених коштів та коло підозрюваних осіб після завершення всіх перевірок.

Водночас у мерії наполягають, що подібні дії в момент ліквідації наслідків обстрілів є деструктивними.

Нагадаємо, що у грудні НАБУ також прийшло з обшуками до нардепки Анни Скороход — їй закидали отримання хабаря.

