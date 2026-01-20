Обыски в мэрии Днепра 20 января: заявление Филатова и официальная позиция Нацполиции

Утро 20 января в Днепре началось не только с ликвидации последствий российской атаки, а и с активных следственных действий в здании городского совета. Пока энергетики и коммунальщики пытались вернуть тепло в сотни домов после повреждения крупной котельной, правоохранители начали изъятие документов.

Обыски в мерии Днепра: за что правоохранители пожаловали к коммунальщикам

По официальной информации Национальной полиции, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств. Речь идет о деньгах, выделенных на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.

В рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств во время сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов, по согласованию прокуратуры и согласно постановлению суда проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей, — говорится в сообщении.

Согласно постановлению суда, правоохранители работают не только в Днепре. Силовики проверяют офисы, адреса проживания фигурантов и сами полигоны твердых бытовых отходов. Цель — изъятие документации, которая может подтвердить махинации с бюджетом.

Обыск у Филатова 20 января: заявление мэра

Городской глава Днепра Борис Филатов подтвердил визит силовиков и выступил с жесткой критикой в их адрес. Его возмущение вызвал прежде всего момент проведения операции — сразу после ночного ракетно-дронового удара, который оставил значительную часть города без отопления.

Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра? У меня есть вопрос к руководству государства. Заканчивайте разговоры о единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти, пока вы не утихомирите своих бешеных псов, которые уже на 100 процентов ведут себя, как пятая колонна, — заявил Филатов.

Мэр пояснил, что формальным поводом для визита силовиков стали претензии экологического характера. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено. Городской глава отметил, что вместо координации работы коммунальщиков и тепловиков он вынужден тратить время на юристов.

Он также предложил радикальное решение:

Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами, и пусть они руководят и несут полную ответственность.

Обыски в мерии Днепра 20 января: официальные результаты следственных действий

В Нацполиции подчеркивают, что один из обысков проводится непосредственно в помещении коммунального предприятия (КП) Днепровского городского совета. Правоохранители заверяют, что действуют исключительно в рамках закона и по согласованию с прокуратурой.

На данный момент следствие продолжается. Силовики обещают предоставить более подробную информацию об объемах похищенных средств и круге подозреваемых лиц после завершения всех проверок.

В то же время в мэрии настаивают, что подобные действия в момент ликвидации последствий обстрелов являются деструктивными.

Напомним, что в декабре НАБУ также пришло и к нардепу Анне Скороход — ей вменяли получение взятки.

