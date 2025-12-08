Для тебе Новини

“Ми не маємо єдиного погляду”: Зеленський про розбіжності щодо східних областей у мирному плані

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Грудня 2025, 14:20 2 хв.
Фото Сайт президента України

