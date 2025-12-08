“Ми не маємо єдиного погляду”: Зеленський про розбіжності щодо східних областей у мирному плані

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що переговорники, які обговорюють американську мирну ініціативу, досі не можуть дійти згоди щодо найболючішого питання — територій. Про це він заявив у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

План США щодо миру: які гарантії безпеки вимагає Україна

Зеленський наголосив, що елементи плану США потребують додаткових дискусій, адже стосуються чутливих питань — гарантій безпеки для України та контролю над східними областями.

Є бачення США, Росії та України — і ми не маємо єдиного погляду на Донбас, — сказав Зеленський.

За його словами, Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, передусім США.

Зеленський поставив ключове питання партнерам

Коментар пролунали після заяв Дональда Трампа, який висловив розчарування, що Київ ще не прочитав пропозицію американської сторони. Це контрастувало з його попередніми оцінками реакції Кремля на можливий план.

Зеленський у відповідь поставив ключове питання, яке, за його словами, хвилює кожного українця:

Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочу отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що робитимуть наші партнери?

Переговори тривають. Згоди щодо Донецької та Луганської областей поки немає.

