“У нас нет единого взгляда”: Зеленский о разногласиях относительно восточных областей в мирном плане

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что переговорщики, обсуждающие американскую мирную инициативу, до сих пор не могут прийти к согласию по самому болезненному вопросу — территориям. Об этом он заявил в телефонном интервью Bloomberg.

План США по миру: каких гарантий безопасности требует Украина

Зеленский подчеркнул, что элементы плана США нуждаются в дополнительных дискуссиях, поскольку затрагивают чувствительные вопросы — гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными областями.

Есть видение США, России и Украины — и у нас нет единого взгляда на Донбасс, — сказал Зеленский.

По его словам, Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего США.

Зеленский поставил ключевой вопрос партнерам

Комментарий прозвучал после заявлений Дональда Трампа, который выразил разочарование тем, что Киев якобы еще не ознакомился с предложением американской стороны. Это контрастировало с его предыдущими оценками реакции Кремля на возможный план.

В ответ Зеленский задал ключевой вопрос, который, по его словам, волнует каждого украинца:

Есть один вопрос, на который я — и все украинцы — хочу получить ответ: если Россия снова начнёт войну, что будут делать наши партнеры?

Переговоры продолжаются. Согласия по Донецкой и Луганской областям пока нет.

