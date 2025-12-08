“Немного разочарован”: Трамп заявил, что Зеленский не прочитал предложения мирного плана США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Владимира Зеленского, сказав, что разочарован им. Читай в материале, что именно Трамп сказал о Президенте Украины, и другие его заявления.

Разочарован Зеленским: что известно о заявлении Трампа

Как сообщает Fox News, Трампа спросили, каким будет следующий шаг в переговорах между РФ и Украиной, на что Президент США ответил, что разочарован Владимиром Зеленским, потому что он еще не прочитал предложение.

Его команда в восторге от этого, но он — нет, — сказал Трамп.

Однако непонятно, что он имел в виду — возможно, разговоры Умерова и Гнатова с американскими представителями. Точной информации на данный момент нет.

Он добавил, что РФ полностью согласна с этим предложением, несмотря на то, что ранее в России хотели захватить всю Украину.

Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал, — добавил Трамп.

Следует заметить, что Президент США сначала не хотел отвечать на вопросы, так или иначе касающиеся политики, даже после того как журналисты уточнили, что вопросы будут касаться мирных переговоров. Трамп заявил, что лучше сосредоточиться на награждении, которое как раз происходило в Кеннеди-центре.

