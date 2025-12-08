“Трохи розчарований”: Трамп заявив, що Зеленський не прочитав пропозиції мирного плану США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчергове розкритикував Володимира Зеленського, сказавши, що розчарований ним. Читай у матеріалі, що саме Трамп сказав про Президента України, та інші його заяви.

Розчарований Зеленським: що відомо про заяву Трампа

Як повідомляє Fox News, у Трампа запитали, яким буде наступний крок у переговорах між РФ та Україною, на що Президент США відповів, що розчарований Володимиром Зеленським, бо він ще не прочитав пропозицію.

Його команда в захваті від цього, але він — ні, — сказав Трамп.

Однак незрозуміло, що він мав на увазі — можливо, розмови Умєрова та Гнатова з американськими представникам. Точної інформації наразі немає.

Він додав, що РФ повністю згодна з цією пропозицією, попри те що раніше в Росії хотіли загарбати всю Україну.

Росія, як я вважаю, з цим згодна. Але я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав, — додав Трамп.

Варто зауважити, що Президент США спочатку не хотів відповідати на питання, що так чи інакше стосуються політики, навіть після того як журналісти уточнили, що питання стосуватимуться мирних переговорів. Трамп заявив, що краще зосередитися на нагородженні, що якраз відбувалось у Кеннеді-центрі.

