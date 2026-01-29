Підвищення зарплати освітян: як вчителю перевірити оклад і доплати за січень

З початком 2026 року для українських освітян набули чинності важливі фінансові зміни. Згідно з рішенням уряду, посадові оклади педагогів зросли на 30%. У Міністерстві освіти і науки наголошують: це не разова премія чи надбавка, а постійна зміна структури виплат, кошти на яку вже передані громадам через освітню субвенцію.

Оскільки січневі виплати є першими після підвищення, у вчителів виникає чимало запитань. Профільне відомство підготувало детальну інструкцію, як самостійно провести аудит своєї зарплати та що робити, якщо цифри в розрахунковому листі не змінилися.

Про це повідомляє на пресаслужба Міністерства освіти й науки України.

Коли чекати на гроші: граничні терміни

Якщо станом на сьогодні кошти ще не надійшли на карту, панікувати завчасно не варто. За законом, виплата заробітної плати за січень може здійснюватися до 7 лютого включно. Якщо ж дата виплати вже минула, МОН радить звернутися до керівництва закладу, щоб уточнити, чи не було технічного перенесення термінів.

Читати на тему Зарплати вчителів з 1 січня 2026: наскільки підвищаться оклади педагогів Скільки отримуватимуть вчителі у 2026 році?

Як самостійно перевірити правильність нарахувань

Найкращий спосіб переконатися у справедливості виплат — порівняти два документи: розрахунковий лист за грудень 2025-го та за січень 2026 року.

На що звернути увагу під час аналізу:

Посадовий оклад: він має бути на 30% вищим, ніж минулого місяця;

Постійні виплати: порівнюйте лише базу. Не беріть до уваги разові премії, виплати за лікарняні, заміни чи відпускні — ці суми щомісяця варіюються;

Надбавка за престижність: її розмір не може бути меншим, ніж той, що ви отримували у грудні минулого року.

Математика надбавок: як рахують бонуси

Важливо розуміти, що підвищення за різні статуси (педагогічне звання, робота у спеціалізованих закладах тощо) не накладаються одне на одне. Кожна така надбавка розраховується окремо від базового окладу, а потім усі вони сумуються.

Більшість доплат (за перевірку зошитів, класне керівництво чи вислугу років) тепер мають нараховуватися вже від нового, підвищеного окладу.

Винятком є лише фіксована доплата за несприятливі умови (2 600 або 5 200 грн) — її розмір залишається незмінним.

Куди звертатися, якщо підвищення загубилося

Якщо після аналізу розрахункового листа ви бачите, що зарплата не зросла, МОН рекомендує діяти за наступним алгоритмом:

Бухгалтерія та директор: перший крок — запитати пояснення у керівництва школи;

Засновник закладу: якщо школа не дає чіткої відповіді, звертайтеся до місцевої влади (засновника закладу), адже саме на цьому рівні відповідають за безпосереднє нарахування коштів.

Міністерство освіти : якщо проблему не вдалося вирішити на місці, педагоги можуть повідомити про порушення безпосередньо у МОН через спеціальну Google-форму. У відомстві запевняють, що спільно з ОВА працюють над врегулюванням кожної такої ситуації в громадах.

Тож головна інтрига залишається відкритою: чи стане зарплата у 21 тисячу гривень достатнім аргументом, щоб переломити цей тренд і нарешті повернути 20-річних фахівців до шкільної дошки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!