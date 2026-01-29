Для тебе Освіта

Підвищення зарплати освітян: як вчителю перевірити оклад і доплати за січень

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Січня 2026, 15:30 3 хв.
Як вчителю перевірити зарплату за січень 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь