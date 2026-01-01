Зарплати вчителів з 1 січня 2026: наскільки підвищаться оклади педагогів

Протягом 2026 року у вчителів заробітна плата зросте на 50% — з 1 січня працівники у сфері освіти отримуватимуть на 30% більші оклади. Які ще будуть доплати та інші зміни у сфері освіти — читай у нашому матеріалі.

Зарплати вчителів з 1 січня 2026: що відомо

Головною новиною для педагогічної спільноти є поетапне підвищення посадових окладів. Згідно з планом Міністерства фінансів, зростання відбуватиметься у два етапи:

з 1 січня 2026 року: оклади зростуть на 30%. Середня зарплата вчителя підніметься з 16,7 тис. грн до 21,7 тис. грн.

з 1 вересня 2026 року: заплановано додаткове підвищення на 20%, що дозволить середній зарплаті досягти позначки у 30 тис. грн.

Важливо, що при цьому навантаження вчителів залишається незмінним, а переведення на контрактну основу наразі не розглядається. Натомість МОН продовжує роботу над реформуванням структури надбавок, щоб зробити систему оплати праці більш прозорою.

Також у 2026 році змінюється підхід до підвищення кваліфікації. У січні стартує платформа Вектор, через яку реалізується так званий принцип “гроші ходять за вчителем”.

Вже до кінця лютого педагоги 7–9-х класів, пілотних 10-х класів та адміністрація шкіл отримають на свої віртуальні рахунки по 1500 грн. Ці кошти можна буде використати на самостійний вибір курсів та програм навчання до листопада 2026 року.

Також спрощується система отримання надбавок за професійну майстерність. Вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію у грудні 2025 року, почнуть отримувати 20% надбавки вже з 1 січня, без тривалих бюрократичних очікувань.

Новації торкнуться і тих педагогів, які через війну опинилися за межами України. Кабінет Міністрів ухвалив рішення зараховувати стаж роботи в українських суботніх та недільних школах за кордоном (визнаних МОН) до загального педагогічного стажу. Це дозволить вчителям розраховувати на надбавку за вислугу років.

З 1 вересня 2026 року Нова українська школа (НУШ) остаточно охопить усю базову освіту. Одночасно з цим розпочнеться експеримент — пілотування трирічної профільної школи.

У 150 ліцеях по всій країні учні 10-х класів вперше почнуть вчитися за 12-річною програмою. Ключові особливості пілоту:

вибір профілю: 10-й клас стане адаптаційним, де учень зможе спробувати обраний напрям (природничий, IT, гуманітарний тощо) і змінити його за потреби.

свобода вибору предметів: близько 30% навчального плану учні формуватимуть самостійно.

нові курси: впровадження інтегрованих напрямів, що дозволить молоді здобувати практичні навички, актуальні для сучасного ринку праці.

2026 рік готує для української освіти курс на професіоналізацію, гідну оплату праці та європейські стандарти навчання.

