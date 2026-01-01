Зарплаты учителей с 1 января 2026 года: насколько повысятся оклады педагогов

В 2026 году у учителей заработная плата вырастет на 50% — с 1 января работники в сфере образования будут получать на 30% большие оклады. Какие еще будут доплаты и другие изменения в сфере образования — читай в нашем материале.

Зарплаты учителей с 1 января 2026 года: что известно

Главной новостью для педагогического сообщества есть поэтапное повышение должностных окладов. Согласно плану Министерства финансов, рост будет происходить в два этапа:

с 1 января 2026: оклады вырастут на 30%. Средняя зарплата учителя поднимется с 16,7 тыс. грн. до 21,7 тыс. грн.

с 1 сентября 2026 года: запланировано дополнительное повышение на 20%, что позволит средней зарплате достичь отметки в 30 тыс. грн.

Важно, что при этом нагрузка учителей остается неизменной, а перевод на контрактную основу пока не рассматривается. В то же время МОН продолжает работу над реформированием структуры надбавок, чтобы сделать систему оплаты труда более прозрачной.

Также в 2026 году меняется подход к повышению квалификации. В январе стартует платформа Вектор, по которой реализуется так называемый принцип “деньги ходят за учителем”.

Уже к концу февраля педагоги 7–9 классов, пилотных 10 классов и администрация школ получат на свои виртуальные счета по 1500 грн. Эти средства можно использовать на самостоятельный выбор курсов и программ обучения до ноября 2026 года.

Также упрощается система получения надбавок за профессиональное мастерство. Учителя, успешно прошедшие сертификацию в декабре 2025 года, начнут получать 20% надбавки уже с 1 января, без длительных бюрократических ожиданий.

Новации коснутся и тех педагогов, которые из-за войны оказались за пределами Украины. Кабинет Министров принял решение относить стаж работы в украинских субботних и воскресных школах за рубежом (признанных МОН) в общий педагогический стаж. Это позволит учителям рассчитывать на прибавку за выслугу лет.

С 1 сентября 2026 года Новая украинская школа (НУШ) ​​окончательно охватит все базовое образование. Одновременно с этим начнется эксперимент – пилотирование трехлетней профильной школы.

В 150 лицеях по всей стране учащиеся 10-х классов впервые начнут учиться по 12-летней программе. Ключевые особенности пилота:

выбор профиля: 10-й класс станет адаптационным, где учащийся сможет попробовать выбранное направление (естественное, IT, гуманитарное и т.п.) и изменить его при необходимости.

свобода выбора предметов: около 30% учебного плана учащиеся будут формировать самостоятельно.

новые курсы: внедрение интегрированных направлений, что позволит молодежи приобретать практические навыки, актуальные для современного рынка труда.

2026 готовит для украинского образования курс на профессионализацию, достойную оплату труда и европейские стандарты обучения.

Раньше мы писали, что во всех школах Украины питание будет бесплатным для всех учеников — читай в материале об инициативе, поддержанной правительством.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!