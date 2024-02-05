Податок на розкіш 2024: за які авто доведеться заплатити

Щорічно українці мають вносити обов’язкові збори за певними категоріями. Серед них — податок на розкіш, який передбачає плату за транспортні засоби певних моделей. Розказуємо, що це таке і за які авто треба платити податок на розкіш у 2024 році.

Податок на розкіш: що означає

Податок на розкіш — це неформальна назва декількох видів податку на нерухомість. Ставка цього податку встановлюється місцевою радою і його сплата зараховується до місцевого бюджету.

До податку на розкіш відносять такі види:

податок на нерухоме майно, окрім земельної ділянки (ст. 266 Податкового кодексу України);

транспортний податок (ст. 267 Податкового кодексу України).

Податок на розкіш 2024: перелік авто, за які треба платити

Міністерство економіки опублікували список автомобілів, які у 2024 році оподатковуються податком на розкіш.

Зараз також дивляться

До нього внесли 184 моделі. Серед них — елітні спорткари та позашляховики преміум-класу:

Aston-Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Land Rover;

Mercedes;

Maserati;

Porsche;

Tesla.

Фіксована ставка податку на розкіш у 2024 — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується транспортний податок до місцевих бюджетів. Податок треба заплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення.

Податок платиться за авто віком до 5 років і вартістю в 375 мінімальних зарплат – наразі це 2 662 500 грн.

Ми також розповідали про податок на прибуток у 2024 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.