Компенсація за працевлаштування ВПО: які документи потрібні, куди звертатися та на яку суму розраховувати

Через війну Україна стикнулася з глобальними проблемами: падіння економіки, міграція, руйнування, відтік робочої сили. Водночас чимало переселенців з більш небезпечних регіонів, які переїхали до заходу та центру України, змушені знову шукати роботу у воєнний час.
Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування ВПО — розбираємо далі.
Роботодавець, який взяв на роботу особу, яка під час воєнного стану стала ВПО, має право на відшкодування за працевлаштування таких осіб.
Це прописано у законі Про введення воєнного стану в Україні.
Не мають право на компенсацію роботодавці, які є бюджетними установами, за винятком надавачів соціальних послуг, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Не мають право на компенсацію роботодавці, які є бюджетними установами, за винятком надавачів соціальних послуг, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Компенсація за працевлаштування ВПО призначається роботодавцям за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.
Для того щоб держава нарахувала компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, мають бути виконані такі умови:
Pexels
За законом, що набрав чинності 24 лютого 2022 року, компенсація витрат роботодавцеві надається у розмірі 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу ВПО.
Така компенсація надається два місяці з дня працевлаштування ВПО.
Така компенсація надається два місяці з дня працевлаштування ВПО.
Компенсації для роботодавців діятимуть протягом усього періоду воєнного стану, а також 30 днів після його скасування чи припинення.
Роботодавець, який хоче оформити компенсацію за влаштовану на роботу внутрішньопереміщену особу, може звернутися до Центру зайнятості.
Також оформити компенсацію можна на порталі Дія. Для цього потрібно створити електронний кабінет користувача на порталі Дія та пройти ідентифікацію.
Після цього роботодавець має вказати актуальну інформацію, яку в нього попросять на порталі, та надати розрахунковий рахунок.
Окрім заяви, яку надає роботодавець, варто також додати:
Роботодавець, який отримував компенсації за працевлаштування ВПО, повинен повернути ці кошти до регіонального центру зайнятості, якщо:
Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат — 6700 грн — та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.
Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат — 6700 грн — та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.
Через війну багато українців втратили своє робоче місце. Проте завжди є можливість віднайти себе у новій сфері: як стати на облік в центр зайнятості через Дію та що для цього необхідно — ми писали в нашому іншому матеріалі.
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