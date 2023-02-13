Компенсація за працевлаштування ВПО: які документи потрібні, куди звертатися та на яку суму розраховувати

Через війну Україна стикнулася з глобальними проблемами: падіння економіки, міграція, руйнування, відтік робочої сили. Водночас чимало переселенців з більш небезпечних регіонів, які переїхали до заходу та центру України, змушені знову шукати роботу у воєнний час.

Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування ВПО — розбираємо далі.

Хто має право на компенсацію за працевлаштування ВПО

Роботодавець, який взяв на роботу особу, яка під час воєнного стану стала ВПО, має право на відшкодування за працевлаштування таких осіб.

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Це прописано у законі Про введення воєнного стану в Україні.

Не мають право на компенсацію роботодавці, які є бюджетними установами, за винятком надавачів соціальних послуг, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Умови призначення компенсації за працевлаштування ВПО

Компенсація за працевлаштування ВПО призначається роботодавцям за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Для того щоб держава нарахувала компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, мають бути виконані такі умови:

роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за четвертий квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік;

особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз;

роботодавець зобов’язаний звернутись за призначенням допомоги не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Розмір та терміни компенсації за працевлаштування ВПО

За законом, що набрав чинності 24 лютого 2022 року, компенсація витрат роботодавцеві надається у розмірі 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу ВПО.

Така компенсація надається два місяці з дня працевлаштування ВПО.

Компенсації для роботодавців діятимуть протягом усього періоду воєнного стану, а також 30 днів після його скасування чи припинення.

Де оформити компенсацію за працевлаштування ВПО

Роботодавець, який хоче оформити компенсацію за влаштовану на роботу внутрішньопереміщену особу, може звернутися до Центру зайнятості.

Також оформити компенсацію можна на порталі Дія. Для цього потрібно створити електронний кабінет користувача на порталі Дія та пройти ідентифікацію.

Після цього роботодавець має вказати актуальну інформацію, яку в нього попросять на порталі, та надати розрахунковий рахунок.

Які документи має надати роботодавець для компенсації за ВПО

Окрім заяви, яку надає роботодавець, варто також додати:

копію наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування;

відомості про працівників, які є застрахованими особами;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Підстави повернення отриманих коштів за працевлаштування ВПО

Роботодавець, який отримував компенсації за працевлаштування ВПО, повинен повернути ці кошти до регіонального центру зайнятості, якщо:

трудові відносини між роботодавцем та ВПО припинено: в такому випадку до завершення строку виплати компенсації витрат роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості;

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат — 6700 грн — та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

є підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, що були отримані за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном;

компенсація була використана неправильно та порушено закон про виплати від 24 лютого 2022 року.

Через війну багато українців втратили своє робоче місце. Проте завжди є можливість віднайти себе у новій сфері: як стати на облік в центр зайнятості через Дію та що для цього необхідно — ми писали в нашому іншому матеріалі.

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