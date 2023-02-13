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Компенсація за працевлаштування ВПО: які документи потрібні, куди звертатися та на яку суму розраховувати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 14:00
Компенсація за працевлаштування впо
Фото: Pexels

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