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Дві країни — два податки? Що мають сплачувати українські біженці вдома та за кордоном

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Травня 2023, 08:00
Які податки мають сплатити українці за кордоном і в Україні
Фото: Pexels

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