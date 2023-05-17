Дві країни — два податки? Що мають сплачувати українські біженці вдома та за кордоном

Українські біженці за кордоном мають сплачувати податки згідно з законодавством України. Але над ситуацією замислюються навіть юристи, бо вона досить складна. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, які податки мають сплатити українці за кордоном і в Україні.

Які податки мають сплатити українці за кордоном та в Україні

Цього року українці мали задекларувати доходи за кордоном та сплатити з них податки. Під це підпадає і соціальна допомога країн Європи для біженців. Причиною оподаткування є перебування громадян України в країнах Європи понад 183 дні.

Водночас багато українців можуть опинитися у не дуже приємній ситуації, коли податок необхідно сплачувати двом країнам відразу. Подвійне оподаткування — це претензія двох країн на податок. Якщо між країнами є домовленості, цього можна уникнути й сплачувати податок лише одній державі.

Україна нині має 72 міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Серед найближчих країн, де велика кількість українських біженців, угода є з такими: Австрія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина тощо.

Тобто українці, які вимушено проживають у цих країнах, можуть платити лише один податок. У країнах, з якими немає такого договору, податок доведеться платити двічі.

Деякі країни принципово відмовилися на час війни оподатковувати українців — Литва та Ірландія. Але чекати, що всі країни Європи зроблять так само, не варто. Якщо країна тимчасового перебування визнала тебе резидентом, вона має право стягувати податки навіть із закордонних джерел доходу.

Нерезидентам слід сплачувати лише податок на дохід, зароблений у країні тимчасового проживання. Україна має відмовитися від подвійного оподаткування на твою користь.

Декларувати українцям потрібно активні та пасивні доходи — зарплату, дивіденди, інвестиційні прибутки, роялті тощо.

Якщо біженець працює в країні тимчасового проживання, залишаючись податковим резидентом України, йому потрібно подати в Україні річну декларацію про доходи.

Суму зарплати від іноземного роботодавця потрібно вказувати до вирахування податків. Вона має бути перерахована в гривні за курсом НБУ на дату отримання кожної суми.

Іноземна зарплата оподатковується в Україні за ставкою 19,5% (ПДФО та військовий збір).

Тому біженцям з України в інших країнах слід індивідуально вивчати законодавство країни тимчасового перебування, податковий кодекс, а також український податковий кодекс, щоб узгодити процес оподаткування. Це допоможе уникнути проблем та заборгованості в майбутньому.

Раніше ми розповідали, чи треба подавати декларацію про доходи біженцям.

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