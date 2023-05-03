Уряд Румунії змінює систему виплат українським біженцям — кого торкнеться та чому

Через повномасштабну війну в Україні мільйони громадян вимушено покинули рідні домівки та вирушили до інших країн. Європейська спільнота всіляко підтримує українських біженців, виплачує їм матеріальну підтримку та допомагає з пошуком житла й роботи.

За понад рік вторгнення більшість вимушених переселенців змогли знайти місце роботи у новій країні.

Водночас Румунія, яка прихистила в себе понад 3,5 млн українців, зменшує кількість виплат для біженців. Чому так й кого торкнуться зміни — розповідаємо далі.

Виплати для українців в Румунії

За інформацією румунської інформаційної агенції Agerpres, уряд ухвалив рішення про “стійкі рамки” виплат для біженців з України. Про це заявив речник виконавчої влади Дан Карбунару.

На початку квітня він зазначив, що відповідна постанова встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року.

Ці виплати виділяють для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім’ям та самотнім особам, які виїхали з України через повномасштабну війну.

Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів.

За словами Чербунару, таким чином уряд стимулює інтеграцію.

— При встановленні планового терміну враховується досягнення необхідних умов для своєчасного розроблення та прийняття наступного рішення уряду, яким буде встановлено розмір, умови та механізм надання відповідних сум, — йдеться в документі.

Також Карбонару зазначив, що нині на території Румунії перебуває близько 110 тисяч українських біженців, працює з яких лише трохи більше, як п’ять тисяч осіб.

Водночас до Румунії тепер курсує потяг з України, останній рейс якого відбувся ще 17 років тому! Про графік та ціну нового рейсу, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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