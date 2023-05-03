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Уряд Румунії змінює систему виплат українським біженцям — кого торкнеться та чому

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Травня 2023, 07:00
Виплати для українців в Румунії
Фото: Pexels

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