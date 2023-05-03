Правительство Румынии вносит изменения в систему выплат украинским беженцам — кого коснется и почему

Из-за полномасштабной войны в Украине миллионы граждан вынужденно покинули родные дома и отправились в другие страны. Европейское сообщество всячески поддерживает украинских беженцев, выплачивает им материальную поддержку и помогает в поиске жилья и работы.

За более чем год вторжения большинство вынужденных переселенцев смогли найти место работы в новой стране.

В то же время Румыния, приютившая у себя более 3,5 млн украинцев, уменьшает количество выплат для беженцев. Почему так и кого коснутся перемены, рассказываем дальше.

Выплаты для украинцев в Румынии

По информации румынского информационного агентства Agerpres, правительство приняло решение об “устойчивых рамках” выплат для беженцев из Украины. Об этом заявил спикер исполнительной власти Дан Карбунару.

В начале апреля он отметил, что соответствующее постановление устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года.

Эти выплаты выделяются для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, уехавшим из Украины из-за полномасштабной войны.

Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения.

По словам Чербунара, таким образом правительство стимулирует интеграцию.

— При установлении планового срока учитывается достижение необходимых условий для своевременной разработки и принятия следующего решения правительства, которым будет установлен размер, условия и механизм предоставления соответствующих сумм, — говорится в документе.

Также Карбонару отметил, что в настоящее время на территории Румынии находится около 110 тысяч украинских беженцев, работает из которых лишь немногим более пяти тысяч человек.

В то же время, в Румынию теперь курсирует поезд из Украины, последний рейс которого состоялся еще 17 лет назад! О графике и цене нового рейса, мы писали в нашем другом материале.

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