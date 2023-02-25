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Преподавание на родном языке и по украинской программе — как работает школа для переселенцев в Румынии

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 25 февраля 2023, 11:00
Преподавание на родном языке и по украинской программе — как работает школа для переселенцев в Румынии

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Преподавание на родном языке и по украинской программе — как работает школа для переселенцев в Румынии
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