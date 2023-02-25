Преподавание на родном языке и по украинской программе — как работает школа для переселенцев в Румынии

Румынский город Клуж-Напока. Он является вторым по размеру после Бухареста и считается неофициальной столицей Трансильвании. Этот город стал убежищем для многих украинцев, спасавшихся от полномасштабной войны.

Румыния — едва ли не единственная страна в Европейском союзе, предоставившая украинцам бесплатное жилье не в гостиницах или кемпингах. Здесь работает программа 50 на 20: владельцам квартир компенсируют расходы по проживанию украинцев.

Это выгодно румынам и удобно украинцам. Поэтому многие выбирали именно эту страну, спасаясь от войны. Обычно это семьи с детьми. Школьникам также предоставили возможность учиться в местных учебных заведениях. Но не все так просто.

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Украинская школа в Румынии — как это работает

Преподают предметы украинским ученикам преимущественно на румынском и английском языках. Онлайн-обучение тоже малоэффективно, говорят родители. Поэтому и решили организовать украинскую школу в Румынии.

UA Child Education Hub — это проект, который украинцы сами создали для украинских детей. UNICEF и PATRIR поддержали его финансово. Но идея и создание принадлежат нам.

Это возможность для детей учиться в настоящей украинской школе, социализироваться, не терять знания языка, в конце концов, просто дружить с одноклассниками и не раствориться в новой стране, — рассказывает координатор проекта Ксения Ширяева.

В украинской школе в Клуж-Напоке учатся почти 300 учеников, спасшихся от войны. Среди них и Даша Русина, обучающаяся в девятом классе. Девочка вместе с мамой и младшим братом покинули родную Одессу еще в апреле прошлого года.

Мы приехали еще в апреле. Нас здесь ждали волонтеры. У нас было место, где мы могли бы поселиться. Поэтому и приехали в Румынию.

Мне нравится здесь обучаться в украинской школе. Я учу английский и занимаюсь хип-хопом. И от этого кайфую, — говорит девочка.

Ее младший брат Тимофей тоже учится здесь, а мама Наталья преподает у дошкольников.

Я учу их языку, чтению, письму, чтобы они не забывали родное. Не знаю, будут ли эти дети жить в Румынии, или вернутся в Украину.

Но я стараюсь вложить в них наши украинские ценности, рассказываю о традициях и культуре, — говорит Наталья Шевцова.

К проекту привлечены 22 человека. Весь менеджмент и учителя также попали в Румынию из-за полномасштабной войны в Украине.

Среди них офис-менеджер проекта и преподаватель английского языка из Киева Анна. Ее трое детей тоже учатся здесь.

Я помню, как мы уезжали из Киева. Посадила в машину троих своих детей, собаку, кошку, попугая, знакомую семьи, наши вещи и мы уехали. Младший сын всю дорогу был у меня на руках, а я за рулем.

Нам нужно было переехать с левого берега на правый. По дороге над нами летали вражеские вертолеты. Мы переждали в гостинице в городе Украинка и выехали в Румынию. Сейчас мы находимся далеко и скучаем по дому.

Но здесь я могу обучать детей, зарабатывать на жизнь. При этом наш папа в ВСУ. Мы каждый по-своему стараемся помогать стране, — рассказывает Анна Лисицына.

Украинская школа в Клуж-Напоке работает в виде хаба уже более полугода. Проект поддержали местные педагоги и волонтеры. Детям предоставили два помещения — педагогический колледж и частную британскую школу.

Здесь они учатся во вторую смену. Помимо финансирования западных организаций, UA Child Education Hub поддерживает и Министерство образования и науки Украины.

Для школы передали учебники, поэтому дети могут учиться по украинской программе. Книг не так много, но этого достаточно, говорят учителя.

Ведь румынские школы достаточно современные и оснащены всем необходимым для усвоения материала. Но главное, что в школе дети могут общаться со сверстниками и учителями, которые по-настоящему их понимают.

Все наши дети знают, что такое война. Все потеряли дом, переехали сюда. И когда у нас ненароком возникает такая тема в разговоре, они начинают вспоминать и кто как уезжал, и кому падали бомбы, и что они слышали.

У каждого своя история. Но все дети очень эмоциональные, открытые, хотят много внимания, любят обниматься. Даже среди урока бывает, что кто-то подбегает. Им нужно, чтобы их прижали, держали возле себя. И для них это уже счастье.

Понимаем, что есть специфика в работе с такими детьми. Мы все травмированы. Я сама уезжала из Энергодара. Когда у нас возникают разговоры о войне, стараюсь не вспоминать ужасов, избегать этого, чтобы дополнительно их и себя не травмировать.

Потому что больно о многом вспоминать. Но то, что есть школа, то, что дети общаются между собой, это очень хорошо для них. Все разговоры о мире, об Украине, о том, когда сможем вернуться домой. Поэтому мы друг друга хорошо понимаем, — рассказывает учительница младших классов из Энергодара Валентина Пономаренко.

Учителя и инициаторы проекта говорят, что его основная цель, кроме социализации и адаптации детей в Румынии, — сохранить украинскую идентичность детей и сделать все возможное, чтобы по возвращении домой они могли интегрироваться снова в украинское общество.

UA Child Education Hub планирует расширяться и открыть летом лагерь. Кроме того, в украинской школе Клуж-Напоки работают дошкольные классы. Также есть внешкольное образование, так что дети могут развиваться и творчески.

Это способствует социализации. Но как бы хорошо ни было в Румынии, большинство учителей и детей после украинской победы планируют вернуться домой и продолжить учиться и работать на родной земле.

Едва ли не самой болезненной темой последних трех лет стало обучение детей и студентов, которые сначала через Covid-19, а теперь из-за полномасштабного вторжения России не посещают заведения очно.

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Автор фото: Екатерина Ерская