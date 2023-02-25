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Ексклюзив

Викладання рідною мовою та за українською програмою — як працює школа для переселенців у Румунії

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 25 Лютого 2023, 11:00
Українська школа в Румунії - як працює UA Child Education Hub

Ексклюзиви
Викладання рідною мовою та за українською програмою — як працює школа для переселенців у Румунії
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