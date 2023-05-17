Две страны — два налога? За что должны платить украинские беженцы дома и за границей

Украинские беженцы за границей должны платить налоги согласно законам Украины. Но над ситуацией задумываются даже юристы, потому что она достаточно сложная.

В нашем материале ты узнаешь, какие налоги должны уплатить украинцы за рубежом и в Украине.

Какие налоги должны уплатить украинцы за рубежом и в Украине

В этом году украинцы должны были задекларировать доходы за границей и уплатить с них налоги. Под это подпадает и социальная помощь европейских стран для беженцев. Причиной налогообложения является пребывание граждан Украины в странах Европы более 183 дней.

В то же время, многие украинцы могут оказаться в не очень приятной ситуации, когда налог необходимо платить двум странам сразу. Двойное налогообложение — это претензия двух стран на налог. Если между странами есть договоренности, то этого можно избежать и платить налог только одному государству.

Украина сейчас имеет 72 международных соглашения об избежании двойного налогообложения. Среди ближайших стран, где большое количество украинских беженцев, соглашение есть с такими: Австрия, Чехия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Словакия и другие.

То есть украинцы, вынужденно проживающие в этих странах, могут платить только один налог. В странах, с которыми нет такого договора, налог придется платить дважды.

Некоторые страны принципиально отказались на время войны облагать налогом украинцев — Литва и Ирландия. Но ждать, что все страны Европы поступят так же, не стоит. Если страна временного пребывания признала тебя резидентом, она имеет право взимать налоги даже с иностранных источников дохода.

Нерезидентам следует платить только налог на доход, заработанный в стране временного проживания. Украина должна отказаться от двойного налогообложения в твою пользу.

Декларировать украинцам нужно активные и пассивные доходы — зарплату, дивиденды, инвестиционные доходы, роялти и так далее.

Если беженец работает в стране временного проживания, оставаясь налоговым резидентом Украины, ему следует подать в Украине годовую декларацию о доходах.

Сумму зарплаты от иностранного работодателя следует указывать до вычета налогов. Она должна быть перерасчитана в гривны по курсу НБУ на дату получения каждой суммы.

Иностранная зарплата облагается налогом в Украине по ставке 19,5% (НДФЛ и военный сбор).

Поэтому беженцам из Украины в других странах следует индивидуально изучать законодательство страны временного пребывания, налоговый кодекс, а также украинский налоговый кодекс, чтобы согласовать процесс налогообложения. Это поможет избежать проблем и задолженности в будущем.

Раньше мы рассказывали, нужно ли подавать декларацию о доходах беженцам.

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