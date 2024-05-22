Новини

Роботодавців зобовʼязали надсилати повістки працівникам, що працюють дистанційно: постанова

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Травня 2024, 15:00
повістки поштою
Фото: Depositphotos

Більше новин
MONATIK
Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса! MONATIK випустив пісню А що? та кліп — режисеркою стала Таню Муіньо
Як зберігати полуницю, щоб вона не псувалася якнайдовше
Не втратить смак, соки та зовнішній вигляд: як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася
Як оформити субсидію
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція
Роботодавців зобовʼязали надсилати повістки працівникам, що працюють дистанційно: постанова
Жіноче щастя (спатифілум): як доглядати в домашніх умовах і що для цього потрібно
Дивитись більше

Матеріали по темі

ДШВ
Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців
Роботодавців зобовʼязали надсилати повістки працівникам, що працюють дистанційно: постанова
Магія поза Гоґвортсом: як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
графіки відключень світла
Відключення світла — графіки у регіонах та ситуація у системі зараз

Відео
0:05:47
ДШВ

Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців
0:05:47
мобілізація засуджених
Лише бажання — замало. Як засуджені можуть мобілізуватися до армії ЗСУ: пояснення
0:07:27
покровський напрямок
Росіяни намагаються вийти на Часів Яр: складна ситуація на фронті та збір для 67 ОМБр
Карта бойових дій
Карта бойових дій 22 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:12:26
ворожі штурми
Піхотні атаки малими групами! Як змінились ворожі штурми у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях
0:02:55
пульстрон
Авто за донат! Повернись живим спільно з DOU збирають кошти на десять Пульстронів
0:12:31
колаборанти
Доки за них гинули, вони ловили російські хвилі. Як колаборанти з Авдіївки стали героями ворожої пропаганди
0:01:54
мобілізація жінок
Мобілізація жінок: що змінив новий закон та кому треба стати на військовий облік
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.05.2024: онлайн
Карта бойових дій 21 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:10
Що таке КАБи — характеристики російських керованих авіабомб
Дешева зброя, що нищить наші міста. Що таке КАБи — більше про небезпечні авіабомби
Більше відео
вибухи в Харкові
Читати далі
Черговий воєнний злочин росіян: 10 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова
Термін проходження ВЛК у воєнний час: що потрібно знати
Читати далі
Термін проходження ВЛК під час війни: скільки часу мають військовозобов’язані

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь