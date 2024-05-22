Роботодавців зобовʼязали надсилати повістки працівникам, що працюють дистанційно: постанова

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. З 18 травня чинності набрав новий закон про мобілізацію, навколо якого досі тривають дискусії. Водночас постанова Уряду від 16 травня 2024 року зобовʼязала роботодавців надсилати повістки їхнім працівникам, які працюють дистанційно або перебувають у відпустці.

Детально про нові вимоги до роботодавців та як здійснюватиметься вручення повісток далі, розповідаємо далі у матеріалі.

Роботодавці надсилатимуть повістки працівникам: постанова №563

Згідно з постановою №563, роботодавців зобовʼязали надсилати повістки, про необхідність прибути до ТЦК і СП, поштою та рекомендованим листом — тим працівникам, які виконують роботу дистанційно, або перебувають у відпустці.

Також роботодавці повинні повідомляти ТЦК про звільнення працівників і якщо хтось із них відмовився від повістки.

— У разі отримання розпоряджень районних чи міських ТЦК та СП, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, роботодавці зобовʼязані у разі виконання працівниками дистанційної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні — рекомендованим поштовим відправленням, з оголошеною цінністю з описом вкладення у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) ТЦК та СП у визначені строки.

Також надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів, — йдеться у постанові.

Також, за постановою №560, роботодавці мають забезпечити не лише надсилання повісток, а й доставлення працівників до пунктів ТЦК та СП.

На цей час поїздки до ТЦК та назад працівників мають звільнити від виконання робочих обовʼязків.

Також Уряд оновив вимоги щодо взяття на військовий облік усіх жінок-фармацевтів та медикинь: читай про це в іншому матеріалі.

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