Работодателей обязали слать повестки сотрудникам, работающим дистанционно: постановление

В Украине продолжено военное положение и мобилизация. С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, вокруг которого до сих пор продолжаются дискуссии. В то же время, постановление Правительства от 16 мая 2024 года обязало работодателей присылать повестки их сотрудникам, работающим дистанционно или если те находятся в отпуске.

Подробно о новых требованиях к работодателям и как будет происходить вручение повесток, рассказываем дальше в материале.

Работодатели будут слать повестки работникам: постановление №563

Согласно постановлению №563, работодателей обязали слать повестки, о необходимости прибыть в ТЦК и СП, по почте и заказным письмом — тем работникам, которые выполняют работу дистанционно, либо находятся в отпуске.

Также работодатели должны уведомлять ТЦК об увольнении работников и если кто-то из них отказался от повестки.

— В случае получения распоряжений районных или городских ТЦК и СП, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов, работодатели обязаны в случае выполнения работниками дистанционной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке — рекомендованным почтовым отправлением с объявленной ценной с описанием вложения в части, касающейся их прибытия в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП в определенные сроки.

Также прислать копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об осуществлении уведомления в трехдневный срок в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов, — говорится в постановлении.

Также, по постановлению №560, работодатели должны обеспечить не только отправку повесток, но и доставку работников в пункты ТЦК и СП.

Во время поездки в ТЦК и обратно работников должны освободить от выполнения рабочих обязанностей.

Также правительство обновило требования по взятию на военный учет всех женщин-фармацевтов и медиков: читай об этом в другом материале.

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