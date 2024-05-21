Фармацевтки та медикині мають стати на військовий облік: постанова Уряду

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що жінки низки споріднених з військовими професій, можуть стати на військовий облік та стати військовозобовʼязаними.

Водночас це залишається добровільним рішенням, а облікування не означає мобілізацію.

Однак, як помітили у Судово-юридичній газеті, у своїй постанові Уряд скасував норму, за якою медикині та фармацевтки можуть влаштовуватися на роботу та працювати не як військовозобовʼязані. Що це означає, пояснюємо далі у матеріалі.

Мобілізація жінок-медиків з 18 травня 2024

Згідно з постановою Уряду, медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб мати змогу надалі працювати.

— Для забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку в державі Міноборони визначає перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки за власним бажанням беруться на військовий облік військовозобов’язаних, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за умови придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, — йдеться у затверджених змінах до постанови.

Раніше передбачалося, що фармацевтки та медикині могли не ставати на військовий облік та працювати до кінця 2026 року.

Тепер таку норму виключили.

Детально про зміни у законі щодо мобілізації жінок, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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