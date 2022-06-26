Як врятуватися під час обвалу будинку — прості правила, які збережуть твоє життя

Росія продовжує займати позицію країни-агресора та обстрілює мирні міста та села.

Під час цих обстрілів вони потрапляють у житлові будинки, лікарні, будинки міської влади. Часто це багатоповерхові будинки, з яких може бути важко втекти.

МОЗ України у своєму Telegram повідомило, що робити, якщо відчуваєш обвал будинку.

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Якщо ти почув(-ла) сильний вибух і перебуваєш у будівлі або відчув(-ла), що будівля втрачає стійкість, деформується, треба тікати якомога швидше, за можливості повідомивши сусідів.

Спускатися внизу потрібно виключно сходами, не користуватися ліфтом.

Треба зупинити тих, хто хоче стрибати з балкону вище першого поверху.

Обов’язково треба дзвонити в екстрені служби допомоги.

Якщо немає можливості залишити будівлю

Якщо ти розумієш, що не встигнеш добігти вниз, треба знайти якомога безпечне місце для схованки вдома.

Це можуть бути:

отвори дверей, у куті під столом;

місця під балками та каркасами;

ні в якому разі не можна виходити на балкон, триматися якомога далі від вікон;

за можливості перекрити газ, воду та знеструмити приміщення.

Що робити якщо потрапив у завал

Якщо ти опинився(-лась) під завалом, треба кликати на допомогу і чекати, поки тебе звільнять.

Якщо ти відчуваєш, що предмети, якими тебе завалило, не надто важкі, спробуй потихеньку їх розібрати.

Якщо дуже важкі, краще зайвий раз не рухатися і кликати на допомогу, навіть протягом кількох годин.

Також дуже важливо уникнути переохолодження. Для зв’язку можна стукати по батареях та трубах.

Щоб максимально убезпечити себе, треба знати всі інструкції, як діяти в різних ситуаціях. Раніше ми розповідали про те, що робити в надзвичайній ситуації.