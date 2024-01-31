Чи буде мобілізація аспірантів та студентів: що відомо про законопроект №10449 — головне

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №10449, за яким аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації. Читай детальніше про мобілізацію аспірантів.
Попередня версія законопроекту виключала можливість призову студентів професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої, вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів денної і дуальної форми навчання, а також науково-педагогічних працівників.
Проте оновлена та подана до ВР версія законопроекту №10449 передбачає, що мобілізації підлягають аспіранти, які навчаються на контрактній формі.
Проте оновлена та подана до ВР версія законопроекту №10449 передбачає, що мобілізації підлягають аспіранти, які навчаються на контрактній формі.
Не підлягають мобілізації в особливий період студенти професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, докторанти, особи, зараховані до інтернатури, що вчаться за денною чи дуальною формою освіти і здобувають наступний рівень.
Відстрочку від проходження базової військової служби отримують:
Втратити відстрочку на мобілізацію можуть аспіранти, що навчаються на контрактній формі, а також студенти, що здобувають другу вищу освіту.
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