Чи буде мобілізація аспірантів та студентів: що відомо про законопроект №10449 — головне

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №10449, за яким аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації. Читай детальніше про мобілізацію аспірантів.

Мобілізація аспірантів та студентів 2024: що відомо про законопроект 10449

Попередня версія законопроекту виключала можливість призову студентів професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої, вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів денної і дуальної форми навчання, а також науково-педагогічних працівників.

Проте оновлена та подана до ВР версія законопроекту №10449 передбачає, що мобілізації підлягають аспіранти, які навчаються на контрактній формі.

Не підлягають мобілізації в особливий період студенти професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, докторанти, особи, зараховані до інтернатури, що вчаться за денною чи дуальною формою освіти і здобувають наступний рівень.

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Відстрочку від проходження базової військової служби отримують:

тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я;

студенти до 24 років закладів загальної середньої освіти III ступеня, професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти, закладів середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання, інтернатури та докторантури;

ті, хто мають право на звільнення від військової служби за сімейними обставинами або з інших поважних причин;

ті, хто вибрали відповідний рік для проходження базового військового вишколу (відстрочка не діє під час воєнного стану).

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Втратити відстрочку на мобілізацію можуть аспіранти, що навчаються на контрактній формі, а також студенти, що здобувають другу вищу освіту.

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