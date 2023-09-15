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Мобілізація багатодітних батьків 2023: що треба знати та чи були якісь зміни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 16:30
Мобілізація багатодітних батьків: чи можуть мобілізувати у 2023 році
Фото: Depositphotos

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