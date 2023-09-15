Мобілізація багатодітних батьків 2023: що треба знати та чи були якісь зміни

Мобілізація в Україні триває. Тому українців, які не мають звільнення від призову, можуть мобілізувати.
Але деякі громадяни України, зокрема багатодітні батьки, мають відстрочку від мобілізації.
Адвокатка Віолета Монастирська розповіла для Фактів ICTV, як відбувається мобілізація багатодітних батьків та чи є якісь зміни у 2023 році.
Адвокатка спершу пояснює, що таке багатодітна родина. Подружжя, яке перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей, є багатодітною сім’єю.
Також родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей виховує самостійно мати або батько.
Також родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей виховує самостійно мати або батько.
До того ж до складу багатодітної сім’ї також входять діти, які навчаються за денною або дуальною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти до закінчення навчання у закладах освіти. Але лише до 23 років, відповідно до статті 1 Закону України Про охорону дитинства.
Віолета Монастирська зазначає, що відповідно до статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.
А серед цих осіб є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Утім, вони можуть мобілізуватися за власним бажанням та рішенням ВЛК.
Начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін під час брифінгу також підтвердив, що на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.
Калугін наголосив, що багатодітні батьки мають право на відстрочку.
Калугін наголосив, що багатодітні батьки мають право на відстрочку.
Адвокатка підкреслила, що у 2023 році не вносили змін до ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо мобілізації багатодітних батьків.
Статус багатодітної сім’ї підтверджує відповідне посвідчення. З цим документом діти можуть отримувати певні пільги.
Статус багатодітної сім’ї підтверджує відповідне посвідчення. З цим документом діти можуть отримувати певні пільги.
Щоб отримати посвідчення багатодітної сімʼї, треба звернутися:
Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника через відправлення документів поштою або електронною поштою.
Необхідні документи для отримання посвідчення:
Раніше ми розповідали про мобілізацію студентів 2023. Дізнайся, хто підлягає призову за посиланням.
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