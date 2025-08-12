Залиште іронію при собі: Казарін про знецінення військових у тилу

Служба в тилу комфортніша за Схід, але набагато складніша за будь-яке цивільне життя, — пише Казарін.

І це правда. Поки ми живемо своїм звичним життям, військовий у тилу не належить собі.

Його географія, рівень безпеки та функціонал можуть змінитися будь-якої миті. Його тиловий статус сьогодні — не гарантія того, що завтра він не опиниться на фронті.

Моральний вимір критики

Найбільший подив викликає те, що критика часто лунає від тих, хто сам не хоче мобілізуватися, посилаючись на “економічний фронт” або власну “непридатність до війни”.

Казарін наголошує, що моральне право дорікати військовому в тилу мають лише ті, хто робить для перемоги більше, ніж він, а не ті, хто робить менше.

За його словами, іронія та жарти щодо армійської ієрархії — це внутрішня справа громадян Поліса, тобто тих, хто склав присягу.

Щоб отримати таке право, потрібно самому стати частиною цієї спільноти. Це важливе розмежування, яке має стати основою для суспільної дискусії.