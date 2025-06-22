У Херсонській області правоохоронці встановили особи понад 1,5 тисячі осіб, які постраждали від катувань росіян. Крім цього, розслідується близько 50 випадків убивств цивільних внаслідок катувань.

Про це у коментарі Укрінформу заявив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.

Катування під час окупації Херсонської області: подробиці

Представник прокуратури розповів, що продовжується системна робота зі встановлення фактів злочинів, скоєних військовими РФ та представниками окупаційної влади проти цивільного населення.

Зараз вдалося підтверджено існування щонайменше 13 катівень, облаштованих на території області. 11 із них розташовані на деокупованих територіях, а ще дві на тимчасово окупованих. Найбільша кількість таких місць — у Херсонському районі (сім), ще чотири у Бериславському, по одній у Генічеському та Каховському районах. Також фіксуються факти насильницьких зникнень активістів, представників місцевої влади, волонтерів, журналістів та інших цивільних. — Людей утримували в нелюдських умовах, піддаючи тортурам, фізичному та сексуальному насильству. Є задокументовані випадки катувань до смерті, — сказав Бутенко. Понад 1,5 тисячі осіб зазнали катувань, а більшість з них вже визнана потерпілими та допитана в межах кримінальних проваджень. Правоохоронці розслідують близько 50 випадків убивств цивільних за наслідками катування. Є, як мінімум, три факти смерті осіб вже після звільнення від отриманих після катувань травм. Читати на тему Чекають дощу, щоб вийти на вулицю… Росіяни “полюють” дронами на цивільних — в ООН дали оцінку ООН вперше дали оцінку російським атакам Херсонської області, а саме регулярним скидам з дронів по цивільному населенню. Що говорять про пережите постраждалі Олексій Бутенко розповів історію викладачки музики в окупованому Херсоні, яка відмовилася співпрацювати з окупантами. Вона продовжувала викладати дітям онлайн за українською програмою, а у серпні 2022 року окупанти обшукали її будинок, після чого, одягнувши їй і чоловікові пакети на голови, вивезли до катівні. Жінку били по голові, руках і спині, застосовували електричний струм через дроти, підключені до грудей. Понад тиждень вона не отримувала їжу, медичної допомоги та перебувала у повній ізоляції. Так її змушували перейти на російські освітні стандарти. Перед звільненням вона була змушена записати відео з неправдивими свідченнями та підписати документи, зміст яких їй не повідомили. Ще одну жінку, що займалась доставленням харчових продуктів нужденним, викрали разом із групою інших цивільних під час волонтерської діяльності. Її так само били та підключали до струму, тримали в ізоляції та без їжі. Перед звільненням росіяни імітували розстріл, після чого залишили її та інших осіб у полі за межами міста.

Інша історія про херсонського підприємця теж дуже схожа. Він потрапив до ізолятора тимчасового тримання в серпні 2022 року. Його підозрювали в організації проукраїнських мітингів, через що неодноразово допитували із застосуванням тортур.

Правоохоронці зафіксували факти сексуального насильства, у тому числі тортур струмом та зґвалтування сторонніми предметами. Після тижня утримання чоловіка звільнили, не надавши жодних документів.

Для чого росіяни катують та знущаються з людей

За словами Бутенка, окупанти застосовують тортури, щоб змусити людей співпрацювати з окупаційною владою. Цей засіб використовують щодо працівників освіти, правоохоронців та представників органів місцевого самоврядування.

У багатьох випадках за звільнення вимагали викупи. Суми сягали сотень тисяч гривень. Сплачувати їх змушували самих потерпілих або їхніх родичів.

Більшість осіб, що зазнали катування, нині потребують професійної медичної та психологічної допомоги. Вони отримують її як в Україні, так і за кордоном, у чому допомагають національні та міжнародні організації.

Херсонська обласна прокуратура відкрила відділ підтримки потерпілих і свідків, який супроводжує людей на всіх етапах розслідування. Там допомагають з документами та комунікацією.

Зараз повідомили про підозру 108 особам, причетним до катувань цивільних. Це військовослужбовці ЗС РФ, співробітники ФСБ, росгвардійці та учасники незаконних збройних формувань.

У рамках 52 кримінальних проваджень суд отримав 49 обвинувальних актів щодо 105 осіб. Суди ухвалили обвинувальні вироки щодо 10 осіб.

А що говорять про російські катівні в Херсоні ті, хто пройшов через тортури, розповідали раніше.

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