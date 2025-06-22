Для тебе Війна в Україні

Побиття, електрострум і зґвалтування: понад 1,5 тисячі осіб на Херсонщині постраждали від тортур

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Червня 2025, 20:00
Побиття, електрострум і зґвалтування: понад 1,5 тисячі осіб на Херсонщині постраждали від тортур

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь