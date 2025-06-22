В Херсонской области правоохранители установили личности более 1,5 тысячи человек, пострадавших от пыток россиян. Кроме этого, расследуется около 50 случаев убийств гражданских в результате пыток. Об этом в комментарии Укринформу заявил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Херсонской областной прокуратуры Алексей Бутенко. Пытки во время оккупации Херсонской области: подробности Представитель прокуратуры рассказал, что продолжается системная работа по установлению фактов преступлений, совершенных военными РФ и представителями оккупационных властей против гражданского населения.Сейчас удалось подтверждено существование по меньшей мере 13 застенков, обустроенных на территории области. 11 из них расположены на деоккупированных территориях, а еще две на временно оккупированных. Наибольшее количество таких мест в Херсонском районе (семь), еще четыре в Бериславском, по одной в Геническом и Каховском районах. Также фиксируются факты насильственных исчезновений активистов, представителей местных властей, волонтеров, журналистов и других гражданских. — Людей содержали в бесчеловечных условиях, подвергая пыткам, физическому и сексуальному насилию. Есть задокументированные случаи пыток до смерти, — сказал Бутенко. Более 1,5 тысячи человек подверглись пыткам, а большинство из них уже признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовных производств. Правоохранители расследуют около 50 случаев гражданских убийств по результатам пыток. Есть, как минимум, три факта смерти уже после освобождения от полученных после пыток травм. Читать по теме Ждут дождя, чтобы выйти на улицу… Россияне “охотятся” дронами на гражданских — в ООН дали оценку ООН впервые дали оценку российским атакам Херсонской области, а именно регулярным скидам из дронов по гражданскому населению. Что говорят о пережитом пострадавшие Алексей Бутенко рассказал историю преподавательницы музыки в оккупированном Херсоне, отказавшейся сотрудничать с оккупантами. Она продолжала преподавать детям онлайн по украинской программе, а в августе 2022 года оккупанты обыскали ее дом, после чего, надев ей и мужу пакеты на головы, вывезли в застенки. Женщину били по голове, рукам и спине, применяли электрический ток через провода, подключенные к груди. Более недели она не получала пищу, медицинскую помощь и находилась в полной изоляции. Так его заставляли перейти на российские образовательные стандарты. Перед увольнением она была вынуждена записать видео с ложными показаниями и подписать документы, содержание которых ей не сообщили. Еще одну женщину, занимавшуюся доставкой пищевых продуктов нуждающимся, похитили вместе с группой других гражданских во время волонтерской деятельности. Ее также били и подключали к току, держали в изоляции и без еды. Перед освобождением россияне имитировали расстрел, после чего оставили ее и других в поле за пределами города. Другая история о херсонском предпринимателе тоже очень похожа. Он попал в изолятор временного содержания в августе 2022 года. Его подозревали в организации проукраинских митингов, из-за чего неоднократно допрашивали с применением пыток. Правоохранители зафиксировали факты сексуального насилия, в том числе пытки током и изнасилование посторонними предметами. После недели содержание мужчину освободили, не предоставив никаких документов. Читать по теме Пытки и преступления РФ: 80% тел погибших украинцев возвращают со следами пыток Тела украинцев, которые возвращают из российских тюрем, имеют следы жестоких пыток. Для чего россияне пытают и издеваются над людьми По словам Бутенко, оккупанты применяют пытки, чтобы заставить людей сотрудничать с оккупационными властями. Это средство используют в отношении работников образования, правоохранителей и представителей органов местного самоуправления. Во многих случаях за освобождение потребовали выкупы. Суммы достигали сотен тысяч гривен. Уплачивать их заставляли самих потерпевших или их родственников. Большинство подвергшихся пыткам нуждаются в профессиональной медицинской и психологической помощи. Они получают его как в Украине, так и за рубежом, в чем помогают национальные и международные организации. Херсонская областная прокуратура открыла отдел поддержки потерпевших и свидетелей, сопровождающий людей на всех этапах расследования. Там помогают с документами и коммуникацией. Сейчас сообщили о подозрении 108 лицам, причастным к пыткам гражданским. Это военнослужащие ВС РФ, сотрудники ФСБ, росгвардейцы и участники незаконных вооруженных формирований. В рамках 52 уголовных производств суд получил 49 обвинительных актов в отношении 105 человек. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 10 человек. А что говорят о российских камерах пыток в Херсоне те, кто прошел через мучения рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия, Херсонская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter