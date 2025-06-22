Для тебя Война в Украине

Избиение, электроток и изнасилование: более 1,5 тысяч человек в Херсонской области пострадали от пыток

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 июня 2025, 20:00
Избиение, электроток и изнасилование: более 1,5 тысяч человек в Херсонской области пострадали от пыток

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь