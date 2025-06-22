В Херсонской области правоохранители установили личности более 1,5 тысячи человек, пострадавших от пыток россиян. Кроме этого, расследуется около 50 случаев убийств гражданских в результате пыток.

Об этом в комментарии Укринформу заявил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Херсонской областной прокуратуры Алексей Бутенко.

Пытки во время оккупации Херсонской области: подробности

Представитель прокуратуры рассказал, что продолжается системная работа по установлению фактов преступлений, совершенных военными РФ и представителями оккупационных властей против гражданского населения.

Сейчас удалось подтверждено существование по меньшей мере 13 застенков, обустроенных на территории области. 11 из них расположены на деоккупированных территориях, а еще две на временно оккупированных.

Наибольшее количество таких мест в Херсонском районе (семь), еще четыре в Бериславском, по одной в Геническом и Каховском районах.

Также фиксируются факты насильственных исчезновений активистов, представителей местных властей, волонтеров, журналистов и других гражданских.

— Людей содержали в бесчеловечных условиях, подвергая пыткам, физическому и сексуальному насилию. Есть задокументированные случаи пыток до смерти, — сказал Бутенко.

Более 1,5 тысячи человек подверглись пыткам, а большинство из них уже признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовных производств. Правоохранители расследуют около 50 случаев гражданских убийств по результатам пыток.

Есть, как минимум, три факта смерти уже после освобождения от полученных после пыток травм.

Что говорят о пережитом пострадавшие

Алексей Бутенко рассказал историю преподавательницы музыки в оккупированном Херсоне, отказавшейся сотрудничать с оккупантами.

Она продолжала преподавать детям онлайн по украинской программе, а в августе 2022 года оккупанты обыскали ее дом, после чего, надев ей и мужу пакеты на головы, вывезли в застенки.

Женщину били по голове, рукам и спине, применяли электрический ток через провода, подключенные к груди. Более недели она не получала пищу, медицинскую помощь и находилась в полной изоляции. Так его заставляли перейти на российские образовательные стандарты.

Перед увольнением она была вынуждена записать видео с ложными показаниями и подписать документы, содержание которых ей не сообщили.

Еще одну женщину, занимавшуюся доставкой пищевых продуктов нуждающимся, похитили вместе с группой других гражданских во время волонтерской деятельности. Ее также били и подключали к току, держали в изоляции и без еды.

Перед освобождением россияне имитировали расстрел, после чего оставили ее и других в поле за пределами города.

Другая история о херсонском предпринимателе тоже очень похожа. Он попал в изолятор временного содержания в августе 2022 года. Его подозревали в организации проукраинских митингов, из-за чего неоднократно допрашивали с применением пыток.

Правоохранители зафиксировали факты сексуального насилия, в том числе пытки током и изнасилование посторонними предметами. После недели содержание мужчину освободили, не предоставив никаких документов.

Для чего россияне пытают и издеваются над людьми

По словам Бутенко, оккупанты применяют пытки, чтобы заставить людей сотрудничать с оккупационными властями. Это средство используют в отношении работников образования, правоохранителей и представителей органов местного самоуправления.

Во многих случаях за освобождение потребовали выкупы. Суммы достигали сотен тысяч гривен. Уплачивать их заставляли самих потерпевших или их родственников.

Большинство подвергшихся пыткам нуждаются в профессиональной медицинской и психологической помощи. Они получают его как в Украине, так и за рубежом, в чем помогают национальные и международные организации.

Херсонская областная прокуратура открыла отдел поддержки потерпевших и свидетелей, сопровождающий людей на всех этапах расследования. Там помогают с документами и коммуникацией.

Сейчас сообщили о подозрении 108 лицам, причастным к пыткам гражданским. Это военнослужащие ВС РФ, сотрудники ФСБ, росгвардейцы и участники незаконных вооруженных формирований.

В рамках 52 уголовных производств суд получил 49 обвинительных актов в отношении 105 человек. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 10 человек.

А что говорят о российских камерах пыток в Херсоне те, кто прошел через мучения рассказывали раньше.

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